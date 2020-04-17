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彰縣今年不辦國中小教師甄選 台中視缺額

聯合報 / 記者簡慧珍江良誠喻文玟／連線報導
彰化縣少子化沒減緩，班級人數降低，班級數也減少，連帶產生超額教師的問題，今年縣政府不舉辦教師甄選。圖／彰化縣府提供
彰化縣少子化沒減緩，班級人數降低，班級數也減少，連帶產生超額教師的問題，今年縣政府不舉辦教師甄選。圖／彰化縣府提供

少子化牽動減班和教師超額的棘手問題，彰化縣確定不辦國中小正式教師甄選；台中市前兩年都辦國小教師甄選，今年要等退休申請及介聘後，視學校缺額來決定否續辦；南投縣小一新生雖然減少，但縣政府為注入新活力，決定今年甄選國小正式教師。

台中市教育局表示，目前教育部核定國小29人一班，豐原、大里新生減少，沙鹿有增班趨勢，即使減少1800多名新生，因市府都控管教師員額，預估今年超額教師會低於10人，將依據教師積分順序介聘至志願學校，台中市還是市內介聘、不會超額到外縣市。

南投縣教育處副處長王淑玲說，南投縣偏鄉學校多，很多老師因為個人生涯規劃和家庭因素，希望請調到都會區或家鄉，依甄選條例只要滿3年，很多老師設法請調，因此偏鄉小校代理、代課教師人數多。

南投縣學生人數減少，縣政府可能不續聘代課、代理教師，教育處會在小一新生報到結束後，請學校提報教師人力，先進行縣內外介聘，不夠的部分再繼續甄試教師，希望能有更多正職教師留下來，投入偏鄉教育

彰化縣有11所國小教師超額，國中採「超師不出」，超額教師留在原校，縣政府為預防國中小教師超額沒處去，今年不甄選正式教師。

偏鄉教育 台中市

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