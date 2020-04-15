Google提供遠距教學工具 今起連辦三天教師工作坊

遠距教學在台灣校園逐漸發酵，Google表示，Google for Education提供多項遠距教學資源與工具，也透過自發性的Google教育者社群，助台灣教師們熟悉雲端教學工具，將科技融入教學並促進師生互動。Google今天起至17日，每天晚間八點將以「遠距教學面面觀」為主題，舉辦三場線上工作坊，邀高中、國中小教師分享行政、資訊人員及教師等面向的實務經驗。

Google表示，Google for Education提供一系列實用工具，提供同步授課、非同步互動的教學資源，像是視訊工具 Google Meet，以及能讓老師透過單一平台管理教學和學生學習過程的Google Classroom，讓師生能在課前、中、後密切互動，延續學習效果。

學生家中若網路品質不穩定，Google表示，在遠距教學的準備中，老師可運用Google Meet的錄製會議功能，預先錄影或在直播結束後將影片檔案上傳到Google Classroom，方便學生在連上網路的時候再次觀看。

Google表示，科技工具的使用能力仰賴平時在課堂上的累積與養成，Google與老師及教育工作者們共同為遠距教學做準備。他們也為台灣的老師量身打造Google for Education學習永不止息網站，一步一步教學，熟悉介面及各項工具的使用。Google for Education相關的研習或者線上工作坊，都可在G Suite呷飽沒社團即時掌握。