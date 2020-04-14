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疫情阻台日交流 三重學子拍片暖喊：永遠在你身邊
新冠肺炎疫情蔓延，日本首相安倍晉三宣布東京等7個一級行政區進入緊急狀態，其中新北市三重高中的兩所姊妹校「兵庫縣立蘆屋高校」及「神奈川縣立柏陽高校」正好位於其中，台日連續多年的學校交流也因此喊卡，為此三重高中扶輪少年服務團特別以全英文拍攝影片「We are always by your side」(我們永遠在你身邊)，為日本的師生及民眾獻上關懷與祝福。
三重高中校長莫恒中指出，三重高中扶少團已連續6年至日本群馬及新潟縣參訪，另外每年11月也會接待來訪的兵庫縣立蘆屋高校，但今年皆因新冠肺炎疫情而停辦，令學生都相當失望。
因此，扶少團學生主動錄製影片，以全英文為日本送上祝福，除了關懷長期互訪的友校師生，也希望台日民眾都能一起攜手對抗病毒，平安度過疫情。
扶少團指導老師張維安表示，影片內容除了關心話語，也提醒相關的衛教資訊，最後以「We are always by your side」做總結，展現地球村公民、全球關懷的精神，影片從撰稿、拍攝到剪輯，更都是團員一手包辦。
去年參與台日交流的林煒絜表示，能實地瞭解日本高中教育現況，並近距離觀察日本的風俗、文化和傳統，為非常難得的經驗，停辦真的很可惜；扶少團團長鄭逸廷說，與日本友校交流已非常多年，是每年團員們最期待的盛事，雖因疫情停辦感到惋惜，但希望能透過影片為日本加油打氣，表達台灣最衷心的關懷，也期待疫情盡快結束，恢復交流後再次相見。
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