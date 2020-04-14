快訊

怕被誤認中國！蘇揆：運物資掛Taiwan 華航標誌別湊熱鬧

廣州非洲人強迫檢疫案：中國大使「被造假道歉」風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「把每個音色做好」 成功國中謝書年中提琴全國賽優等

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市成功國中學生謝書年參加今年全國學生音樂比賽，獲得中提琴優等佳績。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國中學生謝書年參加今年全國學生音樂比賽，獲得中提琴優等佳績。記者邱瑞杰／攝影

基隆市成功國中音樂班主修中提琴學生謝書年，如願拿下市賽冠軍，今年代表基隆市參加全國學生音樂比賽，獲得優等佳績。他說，學琴過程情緒曾有起伏，拉出興趣後，花了很長時間苦練，每回上台都希望「把每個音色做好」，讓聽眾領略音樂的美好。

謝書年說，爸爸和媽媽愛聽古典樂，他讀幼兒園大班時，曾學過鋼琴的爸爸鼓勵他學鋼琴，從此與音樂結緣。

謝書年分析自己的個性，做一件事就是要把它做好，彈一首曲子就要把它彈好。年幼時練習曲子，如果在某個段落「卡住」，會自我要求苦練；讀小學三年級時心情出現小變化，有時發現越練越不順，覺得再一直練「會崩掉」便罷手，一度被爸爸誤會「沒耐心」。

升上國中後，謝書年改主修中提琴，副修鋼琴，因為年紀漸長，慢慢會老師口中「不要憑感覺拉琴，要用想的」的訣竅。

謝書年說，初學者拉提琴會像「殺雞」，是因為沒有掌握好拉弓的角度、力度，事實上拉琴時不只要關注手臂動作，身體運動對音色也有影響。為了練好曲子，他要先想好不同段落如何呈現，音色才會漂亮，並琢磨怎麼拉出預期的感覺，經過不斷苦練直到形成「肌肉記憶」。

今年是謝書年首次代表基隆市參加全國學生音樂比賽，比賽時有個音「出槌」，影響成績，但仍拿到優等，父母和師長都以他為榮。國中畢業後，謝書年計畫繼續就讀高中音樂班，朝更高的音樂殿堂邁進。

基隆市成功國中學生謝書年參加今年全國學生音樂比賽，獲得中提琴優等佳績。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國中學生謝書年參加今年全國學生音樂比賽，獲得中提琴優等佳績。記者邱瑞杰／攝影

基隆 幼兒園 年改

延伸閱讀

「鐵支路」照常非法拉客 基隆人怕「疫」外

若爆疫情 林右昌：封閉廟口夜市

校園英雄榜／謝書年苦練琴藝 全國賽優等

給長庚醫護打氣 生技公司送上營養品補給

相關新聞

曾是明星學校！台南私立鳳和中學全面停招新生 全校只剩76生

少子化衝擊私立高中職，教育部國教署今天證實，108學年台南市鳳和中學高中部和國中部全面停止招收新生，目前只剩76名學生。...

「把每個音色做好」 成功國中謝書年中提琴全國賽優等

基隆市成功國中音樂班主修中提琴學生謝書年，如願拿下市賽冠軍，今年代表基隆市參加全國學生音樂比賽，獲得優等佳績。他說，學琴...

校園英雄榜／謝書年苦練琴藝 全國賽優等

基隆市成功國中音樂班學生謝書年主修中提琴，今年代表基隆市參加全國學生音樂比賽，獲得優等佳績。他說，學琴過程情緒曾有起伏，拉出興趣後花了很長時間苦練，每回上台都希望「把每個音色做好」，讓聽眾領略音樂的美好。

校園英雄榜／許黑熊一個夢想 興德國小守護山林

台北市興德國小6年2班20位同學以「守護黑熊，遊戲叢林」計畫，拿下台北市兒童月「微夢想的旅行」特優獎項，學生藉由話劇、特色宣導及闖關活動，設計一套專屬台灣黑熊的微夢想計畫，邀請大家一起守護自然山林。

「我相信」的團體戰 大倫國中男籃JHBL登頂

苗栗縣大倫國中昨晚奪下JHBL國中籃球聯賽甲級男子組冠軍，凱旋回苗栗今天接受表揚，教練陳弘澤、冠軍賽MVP及大會助攻王邱...

台中教師職業工會選拔 11位優秀教師出列

台中市教師職業工會丶台中市教師會辦理SUPER教師獎選拔活動，得獎名單出爐，SUPER教師獎獲獎者共11人。

興華高中推電競課程 多元發展未來更寬廣

嘉義市興華高中於資料處理科成立電競課程模組，並成立電競社團1年多，日前加入宏碁電競盟校體系，校內還有電競對戰專業教室，希...

教育部「英閱王」揭曉 基隆成功國中獲獎人數全市最多

基隆市成功國中重視英語教育，已故老校長王仁君推廣英文900句奠定基礎，現任校長張志明募款獎勵學生參加英檢，增進學生英文實...

防疫優先 彰化縣小一新生今天都在戶外報到

彰化縣國小今天同步辦理小一新生報到，疫情當頭，雖然縣政府和各國小協調做好防疫措施，例如在學校官網設109年度新生報到專區...

影／情濃於血！國三鄒皓冀不畏逆境 獲家扶自強兒童

苗栗縣大西國中三年級鄒皓冀今年獲選家扶基金會「2020全國自強兒童」。皓冀的生父過世後，母親認識繼父，兩人因案入獄，皓冀...

延禧攻略融入課堂 高中生兼學清代歷史和妝髮

台南市私立長榮女中是108課綱技術型高中前導學校，教育部國教署表示，該校持續推動跨領域多元課程，例如歷史科提到清代文化，...

新化高中繁星多人上頂大 參拜朝天宮還願校方透露密技

台南市新化高中學生今年參加大學繁星推薦甄選，有110人錄取，再度蟬聯錄取人數全國第三，並創下校史最佳記錄，校長許宏明今天...

熱門新聞

學費高、待遇差？過來人嘆：這科系太爆肝「CP值超低」

台灣無法參加WHO 但成大防疫獲獎國旗上了WHO網頁

國防大學：一學員咳嗽無發燒送醫 隔離接觸人員

陸軍學院學員傳發燒 國防大學：已轉診、未停課

「我相信」的團體戰 大倫國中男籃JHBL登頂

教長戴粉紅口罩 行動表達顏色無性別之分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。