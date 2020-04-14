「把每個音色做好」 成功國中謝書年中提琴全國賽優等

基隆市成功國中音樂班主修中提琴學生謝書年，如願拿下市賽冠軍，今年代表基隆市參加全國學生音樂比賽，獲得優等佳績。他說，學琴過程情緒曾有起伏，拉出興趣後，花了很長時間苦練，每回上台都希望「把每個音色做好」，讓聽眾領略音樂的美好。

謝書年說，爸爸和媽媽愛聽古典樂，他讀幼兒園大班時，曾學過鋼琴的爸爸鼓勵他學鋼琴，從此與音樂結緣。

謝書年分析自己的個性，做一件事就是要把它做好，彈一首曲子就要把它彈好。年幼時練習曲子，如果在某個段落「卡住」，會自我要求苦練；讀小學三年級時心情出現小變化，有時發現越練越不順，覺得再一直練「會崩掉」便罷手，一度被爸爸誤會「沒耐心」。

升上國中後，謝書年改主修中提琴，副修鋼琴，因為年紀漸長，慢慢會老師口中「不要憑感覺拉琴，要用想的」的訣竅。

謝書年說，初學者拉提琴會像「殺雞」，是因為沒有掌握好拉弓的角度、力度，事實上拉琴時不只要關注手臂動作，身體運動對音色也有影響。為了練好曲子，他要先想好不同段落如何呈現，音色才會漂亮，並琢磨怎麼拉出預期的感覺，經過不斷苦練直到形成「肌肉記憶」。