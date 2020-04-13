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「我相信」的團體戰 大倫國中男籃JHBL登頂

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大倫國中昨晚奪下JHBL國中籃球聯賽甲級男子組冠軍，凱旋回苗栗今天接受表揚。記者范榮達／攝影
苗栗縣大倫國中昨晚奪下JHBL國中籃球聯賽甲級男子組冠軍，凱旋回苗栗今天接受表揚。記者范榮達／攝影

苗栗縣大倫國中昨晚奪下JHBL國中籃球聯賽甲級男子組冠軍，凱旋回苗栗今天接受表揚，教練陳弘澤、冠軍賽MVP及大會助攻王邱翊安透露選擇了「我相信」，兩人相信球員、相信隊友，球隊也打出團體戰力克敵致勝。

大倫國中男籃暌違11年，第二度奪下JHBL冠軍，苗栗縣長徐耀昌今天中午安排表揚，場面大陣仗，苗栗縣議會議長鍾東錦、副議長李文斌、議員孫素娥、鄭碧玉、湯維岳、許櫻萍、楊明燁、余文忠、徐筱菁，及苗栗市長邱鎮軍等人都到場與有榮焉。

昨晚的冠軍賽戰況膠著，且互有領先，苗栗縣集氣幫大倫加油，其中，過程中縣政府教育處長邱廷岳捏了一把冷汗，邱鎮軍則與親友一起守在電視旁，心情七上八下，苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫與家人觀看實況，「緊張到快看泌尿科了」。

陳弘澤、邱翊安「重回」到冠軍賽現場，陳弘澤分享說，比賽時沒有輕易喊停，因為他相信隊員平時的訓練，暫停會影響球員的心理；邱翊安表示，他5次犯規離場，並沒有想到會因此影響勝負，他相信隊友，籃球比賽是團體戰，下場後盡力為隊友加油，隊友也有好表現守住勝果。

徐耀昌頒發教練獎勵金6萬2500元，及選手獎勵金25萬元，表示大倫男籃去年在JHBL預賽就提前中箭落馬，今年捲土重來，一路從資格賽打到冠軍，努力及堅持到底的精神值得肯定，今年11月還要代表國家到克羅埃西亞參加「2020年世界中學生籃球U15錦標賽，希望選手再接再厲、更上一層樓，為苗栗、為國家爭光。

苗栗縣大倫國中昨晚奪下JHBL國中籃球聯賽甲級男子組冠軍，凱旋回苗栗今天接受表揚。記者范榮達／攝影
苗栗縣大倫國中昨晚奪下JHBL國中籃球聯賽甲級男子組冠軍，凱旋回苗栗今天接受表揚。記者范榮達／攝影
苗栗縣大倫國中昨晚奪下JHBL國中籃球聯賽甲級男子組冠軍，凱旋回苗栗今天接受表揚。記者范榮達／攝影
苗栗縣大倫國中昨晚奪下JHBL國中籃球聯賽甲級男子組冠軍，凱旋回苗栗今天接受表揚。記者范榮達／攝影

苗栗縣 徐耀昌 觀光局

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