台中教師職業工會選拔 11位優秀教師出列

台中市教師職業工會丶台中市教師會辦理SUPER教師獎選拔活動，得獎名單出爐，SUPER教師獎獲獎者共11人。

國小組：豐原區翁子國小楊宗榮老師，國中組：大甲區日南國中陳盈利老師，高中組：臺中高工林佳欣老師、臺中二中鄭仁隆老師，大專組：中山醫學大學黃正宜老師、中臺科技大學陳韋陸老師；這六位老師將代表台中市參加全國賽。

SPECIAL教師獎則由早稻田藝術幼兒園陳靖如老師、梧棲區梧南國小葉嬿婷老師、大甲高工游瑋森老師、葳格高中張采寧老師、中國醫藥大學林慧怡老師獲得殊榮。

豐原區翁子國小主任楊宗在科學教育上持續扎根，組成教師專業社群，成立學生科學營，一辦超過10年，翻轉教學氛圍。

大甲區日南國中教師在課程上以引導代替指揮，勇於放手並鼓勵孩子勇敢挑戰，學生因而改變學習態度、認同自己，校園學習氛圍開始活絡。

台中高工林佳欣老師善用各種教學策略，面對學習程度差異很大的英文科，運用強大的科技力量以，推動自己在英語教學現場超越挑戰。

台中二中教師鄭仁隆在教師社群持續成長並帶領學校教師成長文化發展，帶領學生上展現不間斷的熱誠，感受鄭仁隆對教育實踐一樣的感動。

中山醫學大學教師黃正宜，師生互動熱絡，使得學習更加生動有趣，因應數位科技進步與學生行動電話的普及，開發行動App創新教學教材，獲得教育部教學實踐計畫的肯定。

中分科技大學教師陳韋陸辦理師生成長社群，建構以學生為中心之學習環境不遺餘力。積極運用各種創新教學法，透過教案製作、成立網站等有效適性的教學策略融入改進教學計畫中。

早稻田藝術幼兒園教師陳靖如依據班上幼兒的興趣能力與學習需求，適時調整課程與學習目標，以達適齡適性的學習，積極累積教學能量、深富教學熱情。

梧棲區梧南國小教師葉嬿婷塑造學習氣氛，讓學生享受最佳的教學品質。從閱讀開始走讀這個世界，將課程帶入生活引導孩子愛上學習、喜愛閱讀與寫作。

大甲高工教師游瑋森多年致力在BIM的推廣，鼓勵學生以高職的程度參加大學的競賽，多年來屢獲佳績。學生在面對競賽的壓力跟過程中找到自己的方向，看見自己的能力。

葳格高中教師張采寧年資雖淺，熱心積極為學校閱讀推動持續注入正能量。與國文科教師合作指導學生參與全國閱讀心得比賽獲獎率達78%，教學以平板輔助教學，成功讓學習不限於教室、教學不限於講台。

中國醫藥大學教師林慧怡，認真地自編講義補充，將中藥藥理科學課程生活化，以個人研究、科學文獻及新聞議題等融入教學。教學30餘年，教學和行政服務等經歷豐富，對於帶動同儕成長具有正面影響。