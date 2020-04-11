延禧攻略融入課堂 高中生兼學清代歷史和妝髮

台南市私立長榮女中是108課綱技術型高中前導學校，教育部國教署表示，該校持續推動跨領域多元課程，例如歷史科提到清代文化，美顏課模仿「宮廷劇」教學生宮廷妝髮，加深學生對歷史文化的瞭解，也思考如何與生活結合，展現「學習者中心」的教學模式。

國教署表示，該校在校長蔡玉敏帶領下，為提升學生學習興趣，各群科專業課程融入一般科目教學中。例如國文課上到陶淵明著作時，教師提及陶淵明愛菊，餐飲科「茶飲文化特色班」即搭配菊花茶創意飲調教學，延伸學習。

長榮女中跨領域教學成果也運用於國際交流上，像是之前日本北陸學院姐妹校來訪，美容科「幸福魔髮師」及時尚造型科「新娘秘書」兩大特色班，一起為北陸女學生髮妝、指甲彩繪，讓友校學生更了解在地流行文化；餐飲科「茶飲文化」及觀光科「府城古蹟美食」特色班則提供創意茶點及剉冰，深受日本學生喜愛，兩校學生也進行了一場成功的國際交流。

最近因應新冠肺炎防疫，長榮女中表示，他們安排一場跨家政、餐旅群科的課程，邀請奇美醫院中醫師蒞校指導如何製作防疫香包及防疫養生茶，學生反應熱烈，也學習了豐富的生活知識。

長榮女中也持續將教學成果深耕於社區服務，像是餐旅群科學生前往庇護工廠協助憨兒做月餅，還扮成嫦娥玉兔行銷相關產品；家政群科學生則前往社區發展協會、地方劇團以及安養院等社福單位，提供彩繪、妝髮、義剪、按摩紓壓等服務，將所學真實運用於公益，別具意義，也深獲地方肯定。