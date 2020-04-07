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數位教學正夯 教師讚：能直接顯示題型錯誤率

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
不少教室已更新成智慧教室，老師藉由教學軟體及觸控式螢幕上課，能夠即時與學生互動、瞭解學生的學習狀況。記者陳夢茹／攝影
不少教室已更新成智慧教室，老師藉由教學軟體及觸控式螢幕上課，能夠即時與學生互動、瞭解學生的學習狀況。記者陳夢茹／攝影

過去老師寫黑板、學生台下聽的教學模式已經大幅減少，現在不少教室已更新成智慧教室，老師藉由數位教學及觸控式螢幕上課，能夠即時與學生互動、了解學生的學習狀況。八德國中自然科輔導團老師陳仲村表示，現在的學生對於線上教學軟體都已相當熟悉，如需要遠距教學的話，學生的適應力不會是問題。

八德國中日前全校班級都更新智慧教室的86吋觸屏黑板，老師也逐步進行分組合作學習，陳仲村更是每節都利用分組合作學習上課。陳仲村表示，為因應疫情，有在課堂中教導學生如何使用遠端直播上課的軟體，未來若要進行遠距教學才不會手忙腳亂。

談及使用軟體及觸控式螢幕教學的優點，陳仲村說，它會顯示出這個題型有多少學生答錯，並計算出總失誤率，還能分析有哪些題型學生容易犯錯，讓老師在第一時間能掌握學生的學習狀況。相較於過去老師在上面寫黑板授課，陳中村表示，使用觸控式螢幕教學，有更多機會能和學生互動、親自走下講台指導學生，他認為輔助相當大。

八德國中9年級學生曾珮嘉表示，用iPad授課，無論老師的字是大是小，都能直接傳到手上的iPad中看得非常明瞭。不僅如此，她說，以前老師會規定要專注聽課、不能討論，但使用IPad時多為兩人或三人一組，能和身旁的同學互動學習，非常喜愛這種學習模式。

不少教室已更新成智慧教室，老師藉由教學軟體及觸控式螢幕上課，能夠即時與學生互動、瞭解學生的學習狀況。記者陳夢茹／攝影
不少教室已更新成智慧教室，老師藉由教學軟體及觸控式螢幕上課，能夠即時與學生互動、瞭解學生的學習狀況。記者陳夢茹／攝影

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