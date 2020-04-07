快訊

住院醫生參加私人聚餐釀群聚感染！校方怒批不可原諒

東京脫出：日本緊急狀態前的民心防疫逃走中？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼻頭國小與商家合作 共同復育海洋生物

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區鼻頭國小將復育的水族箱帶至港邊的店家照顧，開始了復育虎班花枝卵的計畫。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區鼻頭國小將復育的水族箱帶至港邊的店家照顧，開始了復育虎班花枝卵的計畫。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區鼻頭國小、臺灣海洋保育與漁業永續基金會實施在地原生種小丑魚復育計畫，但因為學校地勢高、離海水較遠，校方與社區商家合作，將復育的水族箱帶至港邊的店家照顧，近日也開始了復育虎斑花枝卵的計畫，今(7)日特地帶著學生來觀察，推廣海洋生物永續的議題。

鼻頭國小校長陳玉芳表示，水族箱裡的克氏雙帶海葵魚，隨著復育成長，有的優游於水族箱海水，有的則產生了性別變異，軀體變大且有占域性，這樣有趣的生態觀察，來源於臺灣海洋保育與漁業永續基金會和鼻頭國小實施的復育計畫，因為看到在地小丑魚數量減少，海葵也無魚棲息，希望推廣不要濫捕海洋生物，以維持生態永續。

B1 cafe店長余孟怡表示，這次復育水族箱安置的位置在靠近海邊的B1 cafe店內，水族箱的裝飾直接呈現出潛水時看到的海底原貌，提醒民眾環保議題，另一區塊則是復育起最近海產店打撈花枝上岸後，才剛出生的虎斑花枝卵，希望透過復育，增加小花枝存活的機會。

學校自復育計畫開始後，今天第一次帶學生來觀察水族箱生態，看著水族箱內可愛的海洋生物，也認知到不過於濫捕、維持生態平衡的道理，希望在地漁村能思考如何永續，才能達到漁業經濟與生態觀光的雙贏。

瑞芳 海葵

延伸閱讀

油芒從部落走向餐桌解糧荒 中研院復育商品化

無名火燒劍南山 台北市邀企業認養火燒跡地復育

好浪漫！高雄阿公店森林公園飄粉色陣雨

推廣原民傳統野菜 台東縣府鼓勵長者自耕復育

相關新聞

鼻頭國小與商家合作 共同復育海洋生物

瑞芳區鼻頭國小、臺灣海洋保育與漁業永續基金會實施在地原生種小丑魚復育計畫，但因為學校地勢高、離海水較遠，校方與社區商家合作，將復育的水族箱帶至港邊的店家照顧，近日也開始了復育虎班花枝卵的計畫，今(7)日帶著學生來觀察，推廣海洋生物永續的議題。

抗疫有愛！羅東公正國小志工 自備縫紉機熨斗製口罩套

長期抗疫，口罩要延壽，宜蘭縣羅東鎮公正國小家長會、志工們今天帶著縫紉機、熨斗、裁剪刀等，手製口罩套，分工裁剪、熨燙、車縫...

校園英雄榜／古寧李庭穎 多才多藝陽光女孩

長相清秀、笑起來很甜的金門縣古寧國小501班李庭穎，從小就是品學兼優的學生，多才多藝的她也是校內風雲人物，不少比賽的頒獎台上都可以看到她的身影，講話清晰有條理的李庭穎說，她最大夢想就是以後能成為聰慧端莊的優秀女主播。

竹市國中小新生 推網路報到

新竹市府防疫再升級，今年預計在4月中至5月進行總量管制和一般國中小新生報到，以往都是家長持新生入學通知單到各校辦理報到，今年多了網路報到選項，只要輸入學生基本資料，即可輕鬆在家完成報到程序。

校園我最棒╱善用時間、多元參與 陳季醇獲讚好典範

陳季醇是宜蘭市南屏國小籃球隊隊長，六年級的小學生，身高就超過170公分，比有的老師還高上半個頭，球技精湛之外，還帶領隊員征戰宜蘭縣各大小賽事，成績斐然，都能打入前四強。

未戴口罩遭拒載 他的上學路多舛

基隆市政府規定今天起搭乘大眾運輸工具、計程車都要戴口罩，否則司機可拒載，違規上車者開罰。市長林右昌上午到仁二路公車循環站了解實施情形說，防疫掉以輕心可能前功盡棄，感謝民眾配合。

數感實驗室／計算機科學巨人：戴克斯特拉（上）

對於「天才」，我們有一些常見的標籤像：小學就會解聯立方程式、跳級錄取大學、破解幾百年來無人能解世紀大難題等。還有一種天才...

苗縣會考5A僅259人 校長籲擬對策

國中教育會考竹竹苗區考前模擬考，苗栗成績達5A考生僅259人，比新竹縣市一所國中還不如，多位校長認為苗栗先天不足，應研擬對策，積極追趕。

「新竹縣市1校打趴苗栗縣」 國中會考數字說是真的

國中教育會考竹竹苗區考前模擬考，成績達5A考生，新竹縣798人、新竹市665人，人口最多的苗栗縣僅259人，苗栗縣家長協...

愛心書桌團量身打造櫥櫃 大山國小：最棒兒童節禮物

「愛心書桌團」利用清明連假前往台南麻豆大山國小，免費為全校11間教室重新施作置物櫃、圖書櫃，校方感激說，這是最棒、更是最...

從族語、文化學數理 原民科教計畫11年推8教案

科技部表示，2009年推動「原住民族科學教育計畫」至今，已發展出八個適用於原住民的數理教材，提升族群認知與學習興趣。台師...

大甲高中教師研習 向木工師傅學手作傢俱

教師研習大都是聽大學教授講課，大甲高中則是安排前往在地木工場，向老師傅拜師學習手作傢俱，引進業界專業技法再教導給學生，每...

熱門新聞

遠距軟體Zoom傳資安疑慮 教育部發函請各校停用

教部禁用Zoom 高中老師激憤：教學哪來資安問題？

大學申請入學 「防疫考生」錄取標準出爐

大學入學申請今起送備審 頂大筆試、面試決勝負

考生苦讀三年 教育部：指考時間不會再調整

個人申請／多校照辦團體筆面試 陪考家長限1名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。