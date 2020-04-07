鼻頭國小與商家合作 共同復育海洋生物

瑞芳區鼻頭國小、臺灣海洋保育與漁業永續基金會實施在地原生種小丑魚復育計畫，但因為學校地勢高、離海水較遠，校方與社區商家合作，將復育的水族箱帶至港邊的店家照顧，近日也開始了復育虎斑花枝卵的計畫，今(7)日特地帶著學生來觀察，推廣海洋生物永續的議題。

鼻頭國小校長陳玉芳表示，水族箱裡的克氏雙帶海葵魚，隨著復育成長，有的優游於水族箱海水，有的則產生了性別變異，軀體變大且有占域性，這樣有趣的生態觀察，來源於臺灣海洋保育與漁業永續基金會和鼻頭國小實施的復育計畫，因為看到在地小丑魚數量減少，海葵也無魚棲息，希望推廣不要濫捕海洋生物，以維持生態永續。

B1 cafe店長余孟怡表示，這次復育水族箱安置的位置在靠近海邊的B1 cafe店內，水族箱的裝飾直接呈現出潛水時看到的海底原貌，提醒民眾環保議題，另一區塊則是復育起最近海產店打撈花枝上岸後，才剛出生的虎斑花枝卵，希望透過復育，增加小花枝存活的機會。

學校自復育計畫開始後，今天第一次帶學生來觀察水族箱生態，看著水族箱內可愛的海洋生物，也認知到不過於濫捕、維持生態平衡的道理，希望在地漁村能思考如何永續，才能達到漁業經濟與生態觀光的雙贏。