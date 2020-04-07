桃園龍源國小樂學茶園體驗茶文化樂無窮 還創茶包品牌
桃園市龍源國小有塊「樂學茶園」，不但表現龍潭區茶鄉特色，學生也可以體驗種茶、採茶、製茶，茶葉烘焙好以後在茶農家長協助下做成茶包享受，校方另外規畫6年級應屆畢業生保留一小甕「藏茶」，相約10年後回學校像時光膠囊般一起解封喚起美好的記憶。
龍源國小校長楊建華表示，全校99位學生，「樂活茶園」當初由茶農戴先生無償提供200坪農地讓學生體驗種茶和茶文化，已經推出3年，校方還設計一間茶藝小棧體驗館，學生很享受種茶、採一心2葉、萎凋、揉捻的樂趣。
還有學生家長國展茗茶負責人尹先生幫忙提供技術與設備，同時擔任「樂學茶園」諮詢顧問，最後做成「龍源紅茶」讓學校擁有自己的品牌茶包，分送全校學生分享。
學生李泳嫻說，龍源國小是個偏鄉的學校，雖然人少但是也因比迄樣讓我們有許多活動可以參加尤其學校還有樂學茶園，因為這裡土地適合種茶，採茶可以說是輕而易舉，但製作過程要是出了差錯，茶的味道就有可能改變，「有空的話可以來我們學校喝茶」。
學生邱心宜說，前幾天全校去樂學茶園，我喜歡全校學生一起採茶的感覺，茶園可以讓我們知道茶有它的特點比如有香味，校長讓我們採茶、聞，還讓我們喝茶，也有抓「茶蠶」，老師準備用咖啡色的茶蠶參加科展，學校讓我們做那麼多有趣的活動，也謝謝阿Kan老師。
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