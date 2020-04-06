靜宜建西文文化網站 協助世界了解西語系國家

靜宜大學「西班牙文系」，負起搭建西語系國家拉丁美洲與西班牙重要橋梁，該校副教授何國世與團隊建置「西文多元文化教學」網站，透過課程、影片與音樂形式，提供相關國家風俗民情，在交流與討論平台將西文學習推向全國各地。

值得一提的是，靜宜西文系每年舉辦多場外語體驗營，課程介紹西語國家的風俗民情、佛朗明哥舞蹈藝術及飲食文化等；並透過靜宜學生在西班牙的專業實習、遊留學及就業現況，讓不少學子了解西班牙與拉丁美洲。

靜宜大學西文系主任徐彩雯表示，該系師資16位，其中15位為博士，5位是外籍教師，是全國西文系外師比例最高的學校。課程特色是會話、閱讀與寫作，採「小班教學」，學生與老師直接互動，提升口說練習，讓語言學習基礎更扎實。