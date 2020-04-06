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靜宜建西文文化網站 協助世界了解西語系國家

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
靜宜協助建置「西文多元文化教學」網站，透過課程、影片與音樂形式，提供相關國家風俗民情，在交流與討論平台將西文學習推向全國各地。照／靜宜大學提供
靜宜協助建置「西文多元文化教學」網站，透過課程、影片與音樂形式，提供相關國家風俗民情，在交流與討論平台將西文學習推向全國各地。照／靜宜大學提供

靜宜大學西班牙文系」，負起搭建西語系國家拉丁美洲與西班牙重要橋梁，該校副教授何國世與團隊建置「西文多元文化教學」網站，透過課程、影片與音樂形式，提供相關國家風俗民情，在交流與討論平台將西文學習推向全國各地。

值得一提的是，靜宜西文系每年舉辦多場外語體驗營，課程介紹西語國家的風俗民情、佛朗明哥舞蹈藝術及飲食文化等；並透過靜宜學生在西班牙的專業實習、遊留學及就業現況，讓不少學子了解西班牙與拉丁美洲。

靜宜大學西文系主任徐彩雯表示，該系師資16位，其中15位為博士，5位是外籍教師，是全國西文系外師比例最高的學校。課程特色是會話、閱讀與寫作，採「小班教學」，學生與老師直接互動，提升口說練習，讓語言學習基礎更扎實。

徐彩雯指出，西班牙語文檢定分為ABC三級，學生需取得B1檢定才可畢業，該系部分同學在大四就取得DELE B2檢定，這也是申請就讀西班牙研究所的門檻。另靜宜西文系也提供完善的海外交換遊留學及專業實習等機制，108年高達31位學生前往西班牙姐妹校薩拉曼加大學、瓦拉多利大學留學；38位學生獲306萬獎學金補助，至墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭等國知名企業專業實習，人數居全國大學相關系所之冠。

靜宜協助建置「西文多元文化教學」網站，透過課程、影片與音樂形式，提供相關國家風俗民情，在交流與討論平台將西文學習推向全國各地。照／靜宜大學提供
靜宜協助建置「西文多元文化教學」網站，透過課程、影片與音樂形式，提供相關國家風俗民情，在交流與討論平台將西文學習推向全國各地。照／靜宜大學提供
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西班牙 實習 靜宜大學

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