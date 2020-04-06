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未戴口罩遭拒載 他的上學路多舛
基隆市政府規定今天起搭乘大眾運輸工具、計程車都要戴口罩，否則司機可拒載，違規上車者開罰。市長林右昌上午到仁二路公車循環站了解實施情形說，防疫掉以輕心可能前功盡棄，感謝民眾配合。
一名男高中生早上出門搭公車上課，因為沒有戴口罩被司機拒載，輾轉來到仁二路公車循環站，試圖上車時又被拒載。他到超商想買口罩沒買到，還好有人送他口罩，9點半多才順利上車，確定遲到多時。
這名高中生說，他並不知道市府規定今起搭公車要載口罩，這樣規定太極端了，很多學生不一定都有口罩。
林右昌上午9點30分到公車循環站了解民眾搭車情形，他說，最近境外移入的案例非常多，無症狀感染者偏多，所以要提高警覺，一旦鬆懈，可能就會前功盡棄。市府表示，今起搭市公車強制戴口罩，如勸導不聽司機可拒載，違法搭車得罰款3千到1萬5千元。
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