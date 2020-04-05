「新竹縣市1校打趴苗栗縣」 國中會考數字說是真的

國中教育會考竹竹苗區考前模擬考，成績達5A考生，新竹縣798人、新竹市665人，人口最多的苗栗縣僅259人，苗栗縣家長協會理事長黃正銘等人憂心，教育界一直流傳「新竹市培英國中一所學校打趴苗栗縣」，現在新竹縣竹北市成功國中也來了，苗栗縣恐怕每況愈下。

苗栗縣政府教育處長邱廷岳表示，教育處4月6日將邀成功國中校長黃增新到竹南鎮照南國中，與部分校長、家長分享經驗，將來處務會議也會分批要校長參加，希望找出成績要進步的對策。

竹竹苗區頂尖的國立科學工業園區實驗高級中學／國立清華大學科學班，4月1日放榜，苗栗縣連續3年全軍覆沒，榜單雖有1名苗栗縣子弟，早於國中階段就到新竹市就讀，苗栗縣一名資優生媽媽備感憂心，認為苗栗與新竹學子的學力已成兩個世界，學力落差逐年加大，她發文引發熱議。

苗栗縣家長協會分析去年教育會考竹竹苗區考生5A人數分布，新竹縣798人、占46.3%，新竹市665人、占38.6%，苗栗縣259人、占15%，此外，今年會考前唯一全部學校參加的模擬考，苗栗縣5A學生157人，而成功國中177人，培英國中160人，曙光國中部134人。

黃正銘表示，數字會說話，成功、培英國中一個學校的人數，比起苗栗縣全縣加起來還多，雖然考試成績不能代表一切，但竹竹苗區苗栗縣人口最多，過去考生5A人數也維持占約3成，但近年來退步，去年僅剩下15%，因此有些家長早早就讓小孩「出走」新竹市、台中市學校，期待可以更有競爭力。

「我們有責任翻開石頭，看看下面到底寫什麼，這些數字告訴我們什麼？為什麼幾年間我們的15%跑到別縣市？」苗栗縣家長協會創會理事長林佛樹籲請教育主管單位正視，找回失落的15%。