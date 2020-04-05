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愛心書桌團量身打造櫥櫃 大山國小：最棒兒童節禮物

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
學生置物櫃、打掃用具收納櫃共11間完成，使用空間全面獲得改善。圖／學校提供
學生置物櫃、打掃用具收納櫃共11間完成，使用空間全面獲得改善。圖／學校提供

愛心書桌團」利用清明連假前往台南麻豆大山國小，免費為全校11間教室重新施作置物櫃、圖書櫃，校方感激說，這是最棒、更是最實際的兒童節禮物。

「愛心書桌團」由台南、高雄一群善心人士組成，13多年來足跡遍及台灣鄉間許多學校，甚至遠到蘭嶼、綠島、金門、馬祖等地，捐贈、組裝學童上課所需的配備。

經台南市親自行善會理事長林美子、顧問上登室內裝修公司負責人石崴騰引介，該團前進大山國小，團長黃詩益動員60多人，親自行善會也動員12名志工，投入教室系統櫃施作，利用2天趕工，量身定做完成置物櫃、收納櫃，揮別年久失修的櫃子。

大山國小校長王怡方指出，目前全校有79名學生，這次承蒙各界愛心，協助校園改善教室空間，包括學生置物櫃、打掃用具收納櫃共11間，學生使用空間全面獲得改善。

另一方面，校方積極推動閱讀教育，透過愛心書桌團協助圖書室書櫃空間規劃，明峻實業公司負責人盧清泉也贊助圖書室地板，全新圖書室空間，學生們既驚喜又感動不已。

「愛心書桌團」團員犧牲假日為師生重新施作置物櫃、圖書櫃。圖／學校提供
「愛心書桌團」團員犧牲假日為師生重新施作置物櫃、圖書櫃。圖／學校提供
愛心書桌團」團員犧牲假日為師生重新施作置物櫃、圖書櫃。圖／學校提供
愛心書桌團」團員犧牲假日為師生重新施作置物櫃、圖書櫃。圖／學校提供
「愛心書桌團」清明連假前往台南麻豆大山國小，免費為全校11間教室重新施作置物櫃、圖書櫃，校方說，這是最棒的兒童節禮物。圖／學校提供
「愛心書桌團」清明連假前往台南麻豆大山國小，免費為全校11間教室重新施作置物櫃、圖書櫃，校方說，這是最棒的兒童節禮物。圖／學校提供

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