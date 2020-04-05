愛心書桌團量身打造櫥櫃 大山國小：最棒兒童節禮物

「愛心書桌團」利用清明連假前往台南麻豆大山國小，免費為全校11間教室重新施作置物櫃、圖書櫃，校方感激說，這是最棒、更是最實際的兒童節禮物。

「愛心書桌團」由台南、高雄一群善心人士組成，13多年來足跡遍及台灣鄉間許多學校，甚至遠到蘭嶼、綠島、金門、馬祖等地，捐贈、組裝學童上課所需的配備。

經台南市親自行善會理事長林美子、顧問上登室內裝修公司負責人石崴騰引介，該團前進大山國小，團長黃詩益動員60多人，親自行善會也動員12名志工，投入教室系統櫃施作，利用2天趕工，量身定做完成置物櫃、收納櫃，揮別年久失修的櫃子。

大山國小校長王怡方指出，目前全校有79名學生，這次承蒙各界愛心，協助校園改善教室空間，包括學生置物櫃、打掃用具收納櫃共11間，學生使用空間全面獲得改善。