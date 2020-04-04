體育課變好好玩！雲林興華國小結合智慧遊樂電玩switch

雲林縣麥寮鄉興華國小推動多元體育課，結合時下最流行的的智慧遊樂電玩switch，讓學生分組跳舞，訓練手眼協調，孩子們都直呼體育課超有趣。

學生廖庭暉說，他在家很喜歡跳舞，體育課玩switch很有趣，而且每次跳舞之後都會給分數，他跟同學們都會互相切磋看誰分數高、誰跳得最好，真的很有趣又好玩。

課程老師蔡宗達表示，他平常在家都會跟小孩一起運動，但獨樂樂不如眾樂樂，想到switch有許多運動互動遊戲，因而在校長王瓊慈與家長們支持下，把它融入進體育課程，想不到有極大收穫。

王瓊慈說，學校剛好有一台移動式大電視，老師樂於多展現多元課程，非常值得讚許，學生們邊看影片邊運動，手腳得配合節奏到位，可以訓練手眼協調，也讓課程不再單調。