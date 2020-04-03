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比對今昔台灣地圖 台南這一區學校多蓋在墓仔埔上

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中研院網站開放民眾疊合今昔地圖，調整透明度後，便可對照出哪些校址曾是墓地。圖／取自中研院台灣百年歷史地圖網站
中研院網站開放民眾疊合今昔地圖，調整透明度後，便可對照出哪些校址曾是墓地。圖／取自中研院台灣百年歷史地圖網站

國人習慣清明節掃墓祭祖，我國也有不少校園曾為墓地。中山大學社會系副教授葉高華說，如果學校位在市區近郊山坡上，大多是蓋在是墓地上。台南市為沙丘地形，也是墓仔埔聚集處，現今中西區學校如台南大學等，幾乎都是蓋在墓地上。

如何得知你的學校是否蓋在墓地上？中央研究院建置「台灣百年歷史地圖」，開放民眾疊合台灣老地圖與即時更新的Google Map，就能比對出來。比如台南女中現址的北方，民國初年時就是墓地。

葉高華說，如果就讀學校地形平坦，「99％非墓仔埔」。他曾和現任教育部次長、中山大學政治經濟系教授劉孟奇研究台灣農業，發現在20世紀初期的台灣農業生產函數，只要增加1%耕地，可以提升0.78％產值，但增加1%人力，只能提升0.19％產值。

他說，這表示土地是重要生產工具，只要是平坦可耕的土地，人們一定是盡最大可能投入生產。在農業生產力最高的彰化平原東側，居民甚至把住家蓋在山坡坡腳，也不想浪費可耕地。

葉高華表示，一所學校若位在市區近郊山坡上，多半就是蓋在墓仔埔上，比如台北的銘傳大學、新竹的清華大學、彰化中學、嘉義中學等。

他也說，除山坡地，墓仔埔最常出現在沙丘上，而台南府城座落在台灣最大的沙丘頂端，府城周遭墓地面積居全國之冠。當時的府城南郊，現有許多學校聚集，包括台南大學、中山國中、進學國小、南英商工、家齊高中、台南高商、大成國中、志開國小、六信高中等，都鄰近昔日墓仔埔。

中山大學 教育部

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