國圖防疫升級 座位增隔板、設居家防疫線上閱讀專區

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨建議國人保持社交距離，國家圖書館表示，已要求入館者一律全程配戴口罩，館方也在自修室、網路資源使用區席位間加裝壓克力透明隔板，減少飛沫傳染風險；閱覽區也採間隔座方式保持距離。

除了國圖，教育部終身教育司表示，國立圖書館都已啟動多項防疫措施，台中的國立公共資訊圖書館自修室、兒童學習中心及還書區，每日閉館後進行紫外線消毒殺菌；國立台灣圖書館進行電梯管控措施，將電梯空間規劃為四區塊，請搭乘者盡量面向電梯牆壁站立，並建議配戴口罩避免交談，每日消毒電梯按鍵及扶手兩次。

除實體管所防疫，國圖也建置線上專區「居家防疫．閱讀給力─國圖精選資源專區」，讓民眾在家即可博覽群書，隨心學習；另也建置「免費電子資源」，匯集各種中、西文線上資源，包含影音資源、線上課程、電子書等，民眾可免費欣賞古典樂演奏會、看影片、看展覽逛博物館、聽兒童故事、閱讀電子書。

公資圖則設置「圓夢繪本資料庫」，以原創精神為特色，收錄得獎繪本、地方特色繪本及學生創作的學生繪本等1054種書，家長可依繪本特色、適讀年齡、主題等，挑選合適的繪本進行親子共讀。另有電子書服務平台，典藏超過3萬9000種正體中文電子書，提供民眾適時便利的數位圖書資源。