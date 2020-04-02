聽新聞
test
0:00 / 0:00
國圖防疫升級 座位增隔板、設居家防疫線上閱讀專區
新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨建議國人保持社交距離，國家圖書館表示，已要求入館者一律全程配戴口罩，館方也在自修室、網路資源使用區席位間加裝壓克力透明隔板，減少飛沫傳染風險；閱覽區也採間隔座方式保持距離。
除了國圖，教育部終身教育司表示，國立圖書館都已啟動多項防疫措施，台中的國立公共資訊圖書館自修室、兒童學習中心及還書區，每日閉館後進行紫外線消毒殺菌；國立台灣圖書館進行電梯管控措施，將電梯空間規劃為四區塊，請搭乘者盡量面向電梯牆壁站立，並建議配戴口罩避免交談，每日消毒電梯按鍵及扶手兩次。
除實體管所防疫，國圖也建置線上專區「居家防疫．閱讀給力─國圖精選資源專區」，讓民眾在家即可博覽群書，隨心學習；另也建置「免費電子資源」，匯集各種中、西文線上資源，包含影音資源、線上課程、電子書等，民眾可免費欣賞古典樂演奏會、看影片、看展覽逛博物館、聽兒童故事、閱讀電子書。
公資圖則設置「圓夢繪本資料庫」，以原創精神為特色，收錄得獎繪本、地方特色繪本及學生創作的學生繪本等1054種書，家長可依繪本特色、適讀年齡、主題等，挑選合適的繪本進行親子共讀。另有電子書服務平台，典藏超過3萬9000種正體中文電子書，提供民眾適時便利的數位圖書資源。
國台圖雲端閱讀服務提供超過14萬冊電子書及電子雜誌線上免費看，同時推出防疫書單「安心防疫看書趣」，教導民眾增強免疫力、正確營養觀及超簡單養生等觀念，增進防疫保健知識。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言