偏鄉教學E起來 跨校合作減C增A

南投近年來的會考成績表現較弱，如何減C增A成為各南投國中努力的重要目標。南投在地的同德家商更積極向下延伸照顧即將應試的國三生，把握會考前的衝刺期，聯合在地多所國中與力宇教育E起為南投學子今年會考減C增A的目標努力。

2月份開始，同德家商積極聯絡南投各國中了解孩子的學習狀況，也研究能夠為學生快速高效提分的讀書方式，打造出「E化減C增A」的系統化教學。首先，破除以往由國一到國三、循序漸進的補救教學計畫，而是透過力宇教育測驗系統，先找出國三學生大方向的學習弱點，再針對最弱的學習概念優先加強。其次，透過「先測驗、再補救」的歷程，先透過系統測驗，讓學生先知道自己的學習弱點，再由老師輔導做有目標的學習。

針對教學這一塊，由於每位學生的學習弱點各不相同，為了減輕老師實施補救教學的時間壓力，力宇教育將各領域資深專業的教師邀請進入專業高端的攝影棚拍攝教學影片。老師授課融合3D虛擬環境，讓孩子不論在家或在學校，都可以透過網路清楚看到跳耀的心臟與內部血液流動的過程、還可以用不同的視角觀看地球上各種地形風貌、或是與影片中的老師一起在虛擬實驗室中做實驗。每位孩子可以針對自己的學習不足之處，隨時將影片暫停、讓自己想一想，或是重要概念重複觀看、加深印象。

在考前兩個月最重要的衝刺期，系統會紀錄學生每次的測驗結果，幫助學生看到自己的進步歷程，找回學習的自信心。系統也會幫忙紀錄學生曾經作答錯誤的題目，方便持續針對弱點複習加強，也提醒學生考前幾天加強演練這些題目，考場上更能輕鬆得分。

設立滿50年的同德家商去年成功轉型增設高中部，希望南投的孩子不必為了追求學習環境而每天早起晚睡，通勤到台中讀高中。今年除了大力改善校內設施，更實際的照顧到目前還在就讀國三的南投學子，引進力宇教育數位系統幫助南投學子有效提分。

透過數位系統的幫助，是希望讓孩子身邊的現場老師更有心力與時間去陪伴每位孩子學習成長。課程內容可以透過系統裡的影片老師來講解，每位學生觀看各自要加強學習的單元。以往老師出考卷與改考卷的時間也可以省下來，交由系統來處理，現場老師透過系統分析結果逐一協助學生，針對自己的弱點安排讀書計畫、給予精神鼓勵、協助學生知道自己努力讀書的未來目標。

微電影分享：《中漂學子回投 沒有城鄉差距》南投縣高中聯合監製 https://youtu.be/S2hDYZ-B1Yg