快訊

極音速反艦飛彈揭幕：美軍航艦戰鬥群還能稱霸全球？

搶板信銀案／歹徒搭捷運不知怎投幣 不排除有再搶劫想法

偏鄉教學E起來 跨校合作減C增A

聯合新聞網 / 力宇教育
同德家商積極聯絡南投各國中了解孩子的學習狀況，也研究能夠為學生快速高效提分的讀書方式，打造出「E化減C增A」的系統化教學。
同德家商積極聯絡南投各國中了解孩子的學習狀況，也研究能夠為學生快速高效提分的讀書方式，打造出「E化減C增A」的系統化教學。

南投近年來的會考成績表現較弱，如何減C增A成為各南投國中努力的重要目標。南投在地的同德家商更積極向下延伸照顧即將應試的國三生，把握會考前的衝刺期，聯合在地多所國中與力宇教育E起為南投學子今年會考減C增A的目標努力。

2月份開始，同德家商積極聯絡南投各國中了解孩子的學習狀況，也研究能夠為學生快速高效提分的讀書方式，打造出「E化減C增A」的系統化教學。首先，破除以往由國一到國三、循序漸進的補救教學計畫，而是透過力宇教育測驗系統，先找出國三學生大方向的學習弱點，再針對最弱的學習概念優先加強。其次，透過「先測驗、再補救」的歷程，先透過系統測驗，讓學生先知道自己的學習弱點，再由老師輔導做有目標的學習。

針對教學這一塊，由於每位學生的學習弱點各不相同，為了減輕老師實施補救教學的時間壓力，力宇教育將各領域資深專業的教師邀請進入專業高端的攝影棚拍攝教學影片。老師授課融合3D虛擬環境，讓孩子不論在家或在學校，都可以透過網路清楚看到跳耀的心臟與內部血液流動的過程、還可以用不同的視角觀看地球上各種地形風貌、或是與影片中的老師一起在虛擬實驗室中做實驗。每位孩子可以針對自己的學習不足之處，隨時將影片暫停、讓自己想一想，或是重要概念重複觀看、加深印象。

在考前兩個月最重要的衝刺期，系統會紀錄學生每次的測驗結果，幫助學生看到自己的進步歷程，找回學習的自信心。系統也會幫忙紀錄學生曾經作答錯誤的題目，方便持續針對弱點複習加強，也提醒學生考前幾天加強演練這些題目，考場上更能輕鬆得分。

設立滿50年的同德家商去年成功轉型增設高中部，希望南投的孩子不必為了追求學習環境而每天早起晚睡，通勤到台中讀高中。今年除了大力改善校內設施，更實際的照顧到目前還在就讀國三的南投學子，引進力宇教育數位系統幫助南投學子有效提分。

透過數位系統的幫助，是希望讓孩子身邊的現場老師更有心力與時間去陪伴每位孩子學習成長。課程內容可以透過系統裡的影片老師來講解，每位學生觀看各自要加強學習的單元。以往老師出考卷與改考卷的時間也可以省下來，交由系統來處理，現場老師透過系統分析結果逐一協助學生，針對自己的弱點安排讀書計畫、給予精神鼓勵、協助學生知道自己努力讀書的未來目標。

微電影分享：《中漂學子回投 沒有城鄉差距》南投縣高中聯合監製 https://youtu.be/S2hDYZ-B1Yg

同德家商積極聯絡南投各國中了解孩子的學習狀況，也研究能夠為學生快速高效提分的讀書方式，打造出「E化減C增A」的系統化教學。
同德家商積極聯絡南投各國中了解孩子的學習狀況，也研究能夠為學生快速高效提分的讀書方式，打造出「E化減C增A」的系統化教學。

會考 補救教學 微電影 統測

相關新聞

校園我最棒／中一中老物新立 中央書局走讀歷史

108課綱強調跨領域，台中一中國文、歷史、美術老師歷時3個月備課，利用4周時間帶美術班高一學生實際走訪消失21年、去年剛修復的中央書局，讓大家各自完成一件美術作品、一首新詩，以九年級高中生角度詮釋他們眼中的老物與歷史。

校園我最棒／竹女社服社 製作布口罩送愛

超有愛！新冠肺炎疫情增溫，新竹女中社會服務社學生停辦服務外訪，她們發想「有我罩你的拾光」計畫，利用課餘挑選材料、設計版型，製作布口罩套跨域關懷，800個口罩套捐給苗栗縣社會處、500個捐給新竹市社會福利中心，學生們還將推出線上募資，將實體關懷服務轉型線上活動「保有關懷社會初心」。

最棒禮物 興安國小風雨球場啟用

嘉義市府興安國小一直沒有室內球場，每逢下雨，學生就要改成室內課，嘉義市府爭取教育部補助，斥資1339萬元，興建半戶外的風雨球場「Ball Ball House」，歷經一年施工，昨天啟用，學生直呼「是最好的兒童節禮物！」

校園風雲榜／輔仁利他社 幫助他人提升自己

嘉義市輔仁中學「服務利他社」學生，結合個人興趣、專長，參與社區、弱勢孩童服務，日前獲得「第五屆服務利他獎」高中組第2名，社團學生直言，原本只想辦活動陪伴弱勢孩童，但從孩童身上也學到許多，像長頸鹿閩南語叫「麒麟鹿」就是小朋友教的。

淡水國小「祈願貓」 為防疫第一線祈福加油

今年臺北市燈節主燈「躲貓貓」，日前移撥到淡水國小展出，並化身「祈願貓」為新冠肺炎疫情祈福。今(31)日淡水國小舉辦祈願貓為新冠肺炎疫情祈福活動，學生在祈願卡寫上對防疫人員的感謝與祝福，繫在祈願貓的身上，向世界傳遞正向祝福的力量。

影／疫情升溫實體活動暫緩 竹女社會服務社自製愛心布口罩

超有愛！新冠肺炎疫情增溫，新竹女中社會服務社學生們雖停辦服務外訪，她們發想「有我罩你的拾光」計畫，利用課餘，挑選材料、設...

台南女中「牽君一髮」善良花 要開遍台灣每個角落

台南女中每半年舉辦1次捐髮，這學期的「牽君一髮」已在日前舉行。校長鄭文儀表示，這次有南女學生、教職員及眷屬、社區民眾共9...

校園英雄榜／莊敬鄭育岷 大學術科小號榜首

就讀新北市莊敬高職音樂科三年級的鄭育岷，雖有接觸樂器訓練，但對音樂領域課程非常不擅長，過去3年挫折不斷，一度想放棄，因為學長與老師鼓勵且努力不懈，終於榮獲109學年度大學聯合術科小號榜首的殊榮。

校園英雄榜／木柵高工環保義工隊 淨山、淨溪績優

位於景美溪畔的台北市立木柵高工，有全市第一個跨出校園執行巡守河川任務的學生環保義工隊，多來為環保付出努力，去年獲北市環境教育獎特優、水環境巡守隊評比第一名等獎項，不少學生從不關心環保到做出榮譽感、成就感，有人因此想朝社工學系發展，繼續服務人群。

被質疑藉防疫去蔣 是「校園美感教育」的一場誤會？

屏東市某國中校園內的蔣公石像日前悄悄移除，被質疑是在防疫期間轉移注意力，進而處理校園內的蔣中正石像。校方澄清，考量石像基...

中山大學推陪伴計畫 助表藝團體紓困抗疫　

新冠肺炎疫情嚴重衝擊國內藝文界，國立中山大學社會實踐與發展研究中心呼應文化部紓困方案，公布「高東屏地區表藝團隊行政協助與...

數感實驗室／因疫情嚴峻紛紛暫停 大型活動的風險計算

隨著疫情越來越嚴峻，許多活動紛紛暫停。到底辦理大型活動對疫情有怎樣的影響，大家都能感受到「嗯，應該不太妙吧」，但究竟是怎樣的狀況，好像也沒辦法很清楚的說出來。其實，這是可以運用二項式展開，很快的估算。讓我們一起來試試看吧！

熱門新聞

政大師詠春拳毆學生 校方︰該師停課、全案調查中

申請一階出爐 醫學系又嚴重超篩

獨／家長人心惶惶！師大附中暫緩台師大師培生到校實習

大學停課標準比照中小學 大學校長：政府別再死腦袋

大專院校百人以上課程 教育部要求調整授課方式

開日本料理店竟憑中餐證照 科大引入日廚檢定育才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。