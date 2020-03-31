開日本料理店竟憑中餐證照 科大引入日廚檢定育才

全台日本風格餐廳已超過1萬家，我國未設日本料理執照，當日料師傅需取得中餐證照，是業內「不能說的秘密」。高雄餐旅大學憂大學無法培養日料人才，三年前開辦日本料理檢定，已有10名學生取得日方的銅勳證照。台北城市科技大學今宣布109學年起開設日料課程，安排學生取得銅勳後赴日實習一年，進一步取得銀勳證照，有利在全球日料餐廳服務。

高餐大應用日語系主任黃女玲說，台灣多數日料店料理不道地，制定標準化的檢定能改善。系上為發展日文結合餐飲的特色，花兩年時間與日本師傅討論日料教科書，以及入門、初級、中級三種級別的檢定。三種檢定都有對應課程，每一級授課72小時，並開放給業界人士進修。

黃女玲說，每一級別檢定都安排三名日本考官嚴格檢視，就連日本飲食文化都是評分範圍，例如魚頭要向左、定食要有一主食、兩配菜等規矩。各級檢定標準也都經日方認可。學生若完成三種級別檢定，高餐大便安排考取日本農林水產省 （MAFF）頒發的銅勳證照，目前已有10人取得。

城市科大餐飲管理系增設日料課程，系主任馬嘉軉表示，今年起系上大一新生若修完日本料理課程，包括蔬菜、魚、生魚片、壽司等初、中、進階的日料實作，而後經日方檢定考試合格，可獲銅勳證照。若想再進修，可再考取日語檢定，大三時赴日，在與校方合作的日料餐廳實習一年，就能拿到「銀勳」證照。如不出國，也可在校內繼續完成「銀級課程」，畢業前直接考取銀勳。

推行證照也能改善女性不易投入日本料理界的問題。馬嘉軉說，日料廚房環境乾淨，不像中餐有油煙，近來吸引不少女學生投入。日料仰賴細緻的擺盤、敏銳的味覺，也是女性強項。但受日本傳統家庭結構和「女生手溫高，捏壽司比較不好吃」傳說等因素影響，日料師傅以男性為多，且日本當地多採師徒制育才，女生難得其門而入。

日本農林水產省（MAFF）統計，全世界日料餐廳有15萬6000多間，亞洲就有10萬多家店。馬嘉軉說，餐飲科系學生若取得日本官方授權認證，不僅能用在國內日料餐廳，還能受全球日本料理餐廳重視，厚實海外就業力。