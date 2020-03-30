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基隆安中美術班成果展 「別離與祝福」獲全國特優殊榮

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市安樂高中國中部美術班成果展3月31日在文化中心開幕，圖為張哲偉的作品「嫦娥眼中的地球」。圖／基隆市教育處提供
基隆市安樂高中國中部美術班成果展3月31日在文化中心開幕，圖為張哲偉的作品「嫦娥眼中的地球」。圖／基隆市教育處提供

基隆市安樂高中國中部美術班成果展明天在文化中心開幕，展期到4月5日。美術班學生康筱蕾的西畫作品「別離與祝福」，除技法出色，以古羅馬斑駁建築訴說別離惆悵，另由鴿子點出祝福含意也獲肯定，獲得全國學生美術比賽特優殊榮。

基隆市政府教育處表示，民國80年成立的安樂高中國中部美術班，是目前全市唯一的國中美術班。近30年來校長用心經營，老師認真教學，加上家長熱誠支援，幫助學生都有所表現，培養美術界傑出人才。

安中國中部美術班成果展3月31日在文化中心4樓藝廊開幕，展期到4月5日。4月6日移到市府1樓藝廊展出，展期到4月30日。

安樂高中表示，今年成果展學生創作題材包羅萬象，展現學生赤子之心及心中異想世界。學生們一筆一畫間，蘊藏無限創意及對藝術創作的熱情，同時展現他們對環境議題的關心。

安中指出，這次展覽作品有多幅獲得全國學生美術比賽肯定，康筱蕾的「別離與祝福」作品，榮獲上學年度全國西畫類國中美術班組特優殊榮，她軍用疊色及暈染的技法，以紫色調帶出古羅馬建築的斑駁感，象徵別離惆悵，再以鴿子帶出祝福含意，意境躍然紙上。

同班同學張哲偉的作品「嫦娥眼中的地球」，獲得漫畫類國中美術班組優等佳績，他用詼諧的角度描述地球因過多汙染，讓外太空的嫦娥也感受難過。楊芷涵的作品「生命的毅力」，用乾擦與渲染技法描述工商業社會，環境汙染讓生機逐漸消失，畫中僅有的綠意代表希望，期待人類要善待與呵護生活環境，獲得水墨畫類國中美術班組甲等肯定。

基隆市安樂高中國中部美術班成果展3月31日在文化中心開幕，圖為康筱蕾的作品「別離與祝福」。圖／基隆市教育處提供
基隆市安樂高中國中部美術班成果展3月31日在文化中心開幕，圖為康筱蕾的作品「別離與祝福」。圖／基隆市教育處提供

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