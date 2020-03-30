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中山大學推陪伴計畫 助表藝團體紓困抗疫　

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
國立中山大學社會實踐與發展研究中心成立專案小組，協助高雄、屏東及台東地區的表演團隊向中央申請紓困補助，包括撰寫申請計畫書的輔導與建議，甚至直接派員協助處理相關行政作業等，陪伴台灣表演藝術團體度過難關。圖／中山大學提供
國立中山大學社會實踐與發展研究中心成立專案小組，協助高雄、屏東及台東地區的表演團隊向中央申請紓困補助，包括撰寫申請計畫書的輔導與建議，甚至直接派員協助處理相關行政作業等，陪伴台灣表演藝術團體度過難關。圖／中山大學提供

新冠肺炎疫情嚴重衝擊國內藝文界，國立中山大學社會實踐與發展研究中心呼應文化部紓困方案，公布「高東屏地區表藝團隊行政協助與陪伴辦法」，成立專案小組，協助高雄、屏東及台東地區的表演團隊向中央申請紓困補助，包括撰寫申請計畫書的輔導與建議，甚至直接派員協助處理相關行政作業等，陪伴台灣表演藝術團體度過難關。

受到疫情影響，國內藝文活動紛紛延期或取消，光是高雄文化中心至德堂、至善廳及大東藝文中心三個表演場地，原定二、三月份的38場演出，已有31場取消或延期；近日因應疫情擴大，室內100人以上表演活動幾乎全面停擺，嚴重衝擊藝文團體的生存營運，許多藝文工作者更面臨斷炊危機。

中山大學社會實踐與發展研究中心執行長、劇場藝術學系副教授謝榮峯說，台灣的表演藝術團隊多為微型組織，成員人數極少，有的甚至只有一人，而且多半專注於藝術創作，還要處理像是計畫撰寫、資料整理等龐雜的行政事務，「對藝文工作者來說是滿大的壓力」。

中山大學社發中心希望能透過專案小組協助表演團隊清楚評估受影響的程度，彙整相關數據與佐證資料，加速紓困申請的作業流程，減輕疫情所帶來的衝擊與負擔。

像「大滿舞團」為中山大學社會實踐中心培力夥伴，原訂2月1日在衛武營國家藝術文化中心演出「回家跳舞」，因防疫關係延期，是全國第一場受疫情影響的表演活動。

大滿舞團由莫拉克風災後遷離原址的小林村民組成，去年適逢莫拉克風災10周年，舞團希望透過「回家跳舞」感念在風災中逝去的族人。

團長王民亮表示，宣告延期後已有上百名觀眾退票，舞團仍需支付工作人員、硬體設備、行銷宣傳等費用，相關的場租、製作費也都凍結，對團隊營運造成很大的壓力，「團隊人力有限，若獲文化部紓困計畫與中山大學的行政支援，將是莫大的幫助。」

中山大學社發中心資深經理陳志維說，現階段將先串聯高雄、台東、屏東的文化局處及在地藝文協會，傳達相關訊息，期能藉此拋磚引玉，串聯更多社會力量，和表演藝術團體共度難關。

國立中山大學社會實踐與發展研究中心成立專案小組，協助高雄、屏東及台東地區的表演團隊向中央申請紓困補助，撰寫申請計畫書的輔導與建議，派員協助處理相關行政作業等，陪伴台灣表演藝術團體度過難關。圖／中山大學提供
國立中山大學社會實踐與發展研究中心成立專案小組，協助高雄、屏東及台東地區的表演團隊向中央申請紓困補助，撰寫申請計畫書的輔導與建議，派員協助處理相關行政作業等，陪伴台灣表演藝術團體度過難關。圖／中山大學提供

中山大學 疫情 舞團

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