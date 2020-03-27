黎明餐飲王天青 靠翻糖為台灣爭光

黎明技術學院餐飲管理系大三生王天青去年參加德國Cake＆Bake Germany國際翻糖大賽，榮獲一金一銅的佳績，原本4月要遠赴英國挑戰倫敦蛋糕大賽，卻因歐美新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴重而取消。王天青笑說不覺得可惜，「正好利用這個空檔，多多充實自己」，未來希望能靠翻糖替台灣爭光。

王天青說，早在小六時就被甜點的漫畫《夢色蛋糕師》的內容所吸引，烘焙之路悄悄地在內心萌芽。立定志向之後，在國中經由烘焙親子老師林家岑引薦，參加公共電視「加油！小廚師」，贏得銀牌。高中雖課業壓力沈重，卻澆不熄熱愛烘焙的心，順利考取「西點丙級證照」，並隨啟蒙恩師到日本進行台日美食交流之旅。

進入大學後，偶像蔡依林送給她的翻糖蛋糕，令她眼睛一亮，學校器具跟教室，無償可以盡情使用，花了整整三個月從翻糖的門外漢，在老師引導下，一步步摸索、在披荊斬棘下完成作品，即在韓國kicc翻糖比賽榮獲銀牌，接著在2018桃園市第二屆國際青年創意美學競賽，榮獲結婚蛋糕三層組銅牌。