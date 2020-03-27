快訊

英國情侶損我國形象 指揮中心定案「不給補償金」

英國新冠肺炎疫情嚴峻 首相強生也中鏢

黎明餐飲王天青 靠翻糖為台灣爭光

攝影中心 / 記者陳柏亨/即時報導
王天青「花開富貴」作品，去年在德國Cake & Bake In Germany裝飾框畫賽摘下金牌。圖/王天青提供
王天青「花開富貴」作品，去年在德國Cake & Bake In Germany裝飾框畫賽摘下金牌。圖/王天青提供

黎明技術學院餐飲管理系大三生王天青去年參加德國Cake＆Bake Germany國際翻糖大賽，榮獲一金一銅的佳績，原本4月要遠赴英國挑戰倫敦蛋糕大賽，卻因歐美新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴重而取消。王天青笑說不覺得可惜，「正好利用這個空檔，多多充實自己」，未來希望能靠翻糖替台灣爭光。

王天青說，早在小六時就被甜點的漫畫《夢色蛋糕師》的內容所吸引，烘焙之路悄悄地在內心萌芽。立定志向之後，在國中經由烘焙親子老師林家岑引薦，參加公共電視「加油！小廚師」，贏得銀牌。高中雖課業壓力沈重，卻澆不熄熱愛烘焙的心，順利考取「西點丙級證照」，並隨啟蒙恩師到日本進行台日美食交流之旅。

進入大學後，偶像蔡依林送給她的翻糖蛋糕，令她眼睛一亮，學校器具跟教室，無償可以盡情使用，花了整整三個月從翻糖的門外漢，在老師引導下，一步步摸索、在披荊斬棘下完成作品，即在韓國kicc翻糖比賽榮獲銀牌，接著在2018桃園市第二屆國際青年創意美學競賽，榮獲結婚蛋糕三層組銅牌。

不過，一路走來也非一帆風順，王天青為參加馬來西亞BOTC結婚蛋糕賽，連外婆告別式沒有辦法出席，她強忍悲痛與會，沒想到帶過去的蛋糕不慎被摔壞，幸好在師長鼓勵下，用三天時間重新修補製作，最後拿到佳作。

王天青「糯米紙花」作品，去年在Cake & Bake in Germany摘下銅牌。圖/王天青提供
王天青「糯米紙花」作品，去年在Cake & Bake in Germany摘下銅牌。圖/王天青提供

結婚 馬來西亞

延伸閱讀

《來自深淵》的詛咒 萌兔外表下的悲慘生骸「娜娜奇」

沙烏地實施21天宵禁防疫 黃昏至黎明不得外出

新冠肺炎疫情擴散 專家提出四支「黎明」防疫概念股

不再被PlayStation 4獨佔！Sony：《地平線：期待黎明》將推PC版本

相關新聞

基隆第一所高中原住民族實驗教育班招生 返鄉部落實習

基隆市八斗高中是基隆原住民族學生比率高，具有獨特民族文化的資源 ，設立「原住民實驗教育班」已正式招生， 教育處表示，在3...

國中會考範圍縮減 教師：影響不大

中小學延後兩周開學，今年五月十六、十七日的國中會考首度縮減範圍，國文、英文、數學三科約減少三分之一冊；自然與社會約減少二分之一冊。國中數學等各科老師表示，縮減範圍讓他們考前不必趕進度，也預估第六冊考題比重下降，分散到其他冊。但近年考題素養化，重視閱讀圖表、解讀題幹資訊，不少考題不受範圍限制。

海上開帆船 漁光分校學生：太棒了

台南市億載國小漁光分校學生真幸福，學校從上周起設計一連串海洋教育課程，包括在月牙灣淨灘、認識海螺、貝殼，接著是參觀造船廠，認識船構造，坐遊艇瀏覽安平海濱風光。昨天到高雄興達港坐帆船、開帆船，從做中學習體驗，孩子直呼「太棒了！」

科學教育融入生活 大湖國中製腳踩酒精噴霧器 抗疫

苗栗縣大湖國中推動科技領域課程，校園防疫期間，師生自製「腳踩酒精噴霧器」，只要腳踩踏板，結合連桿原理，酒精就自動噴出，參與製作的學生謝明安說「學習與生活結合，很有成就感！」

影／減少接觸發想防疫工具 大湖國中製作腳踩酒精噴霧器

苗栗縣大湖國中推動科技領域課程，校園防疫期間，師生自製防疫工具「腳踩酒精噴霧器」生們只要腳踩踏板，結合連桿原理，酒精就自...

因應疫情超前部署 台中市教育局建構遠距教學

台中市教育局由國教輔導團建構台中市線上教學資源中心，選出1年級至12年級各領域至少2000筆以上坊間現有數位教學資源、學習影片及補充教材，提供正在居家檢疫及隔離的學生線上學習，提前因應可能出現大規模校園停課情形。

AI融入防疫 永春高中打造防疫宣導機器人

新冠肺炎疫情持續，教育部國教署表示，北市永春高中率先運用在校園防疫工作上，包括會AI自動量測體溫與宣導防疫的機器人、AI...

新冠肺炎防疫時事考題 消毒常識大解析

五種常見消毒大解析 一、乙醇(C2H5OH)，俗稱酒精

基隆海事改隸變海大附中 109學年招生

教育部昨宣布，爭取多年的國立基隆海事改隸國立台灣海洋大學成為海大附中，自109學年度第1學期開始招生。兩校表示，海洋教育學科將可緊密對接、資源共享，海大附中規畫為綜合性高中，並將新設立「海洋科技人才培育實驗班」，培育更多海洋專才。

部落最年輕巫師 花商何盈暉錄取暨南大學原民專班

花蓮高商3年級學生何盈暉是秀林鄉崇德部落太魯閣族人，從小跟隨擔任部落巫師的阿嬤執行祭儀，耳濡目染下，也在國一那年成為部落...

校園我最棒／內湖國中茶花課 摘杏壇金鐘獎

新竹市香山區的茶花產業聞名全台，發展已超過30年，在地的內湖國中近年來將茶花特色融入教學，打造全台獨一無二的「人文茶花情．風城築夢」課程內容，校園隨處可見茶花，學生們都能說出茶花的好，不僅讓學生學習課本外的知識，無形中也為在地茶花培育更多未來人才。

石門國中圖書空間不足 議員爭設圖書館

石門國中原本兩間教室的圖書放置空間，更改一間為英語情境教室後，圖書資源更分散在多個教室裡，也導致新進的書籍無法全部上架，為此市議員鄭宇恩今(24)日舉辦會勘，盼爭取一間有系統且專屬於校園藏書、提供借閱功能的圖書館。

熱門新聞

校園自主防疫 台大、政大實施門禁管制

司法首例 高中生未升旗遭處分 告贏教育部

防新冠肺炎！輔大校外人士不得入校 教職員生須識別證

政大1人確診2人居家隔離 校方籲有接觸的學生自主監測

輔大禁校外人士進入 校園銅像戴口罩引熱議

爭權益「勝訴」 19歲陳旻傑未來想考司法官

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。