減少接觸發想防疫工具 大湖國中製作腳踩酒精噴霧器

苗栗縣大湖國中推動科技領域課程，校園防疫期間，師生自製防疫工具「腳踩酒精噴霧器」生們只要腳踩踏板，結合連桿原理，酒精就自動噴出，參與製作學生九年級謝明安說，「學習與生活結合，很有成就感！」

走進苗栗縣大湖國中，量好額溫後，接著噴酒精消毒雙手，不需再多派人力，有師生們合力設計「腳踩酒精噴霧器」，學生或洽公民眾將腳踩在踏板，雙手放在噴嘴下方，腳踩下踏板，酒精自動噴出，苗栗縣副縣長鄧桂菊今到大湖國中，看到腳踏酒精噴霧器，感到新奇，大讚學校結合科技教育，很用心。

苗栗縣大湖國中推動科技領域課程多年，「腳踩酒精噴霧器」輔導主任楊明獻說，疫情期間，學生或洽公民眾到校園時，學校安排人力量體溫、噴酒精消毒雙手，他與苗栗縣自造教育及科技中心輔導員劉坤隴發想，設計自動酒精噴霧器。

楊明獻說，發想應用在九年級科技領域課程，從從木頭材料裁切設計到原理應用，花費8堂課，他與劉坤隴和九年級20多名學生們製作，共製作6台。手作與生活科技，自製防疫工具，學生們腳踩踏板，結合連桿原理，酒精自動噴出，減少人與人接觸。

參與製作學生九年級謝明安、李檉蘋說，腳踩酒精噴霧器，將噴嘴用線固定住後拉緊，利用橡皮筋當擋版彈力，腳踩擋版，橡皮筋被拉緊，噴嘴噴出酒精。腳放開擋版時，橡皮筋鬆了，噴嘴就彈回去，停止噴酒精。

謝明安說，製作成品與生活結合應用，還能幫助學校「很有成就感！很棒」。