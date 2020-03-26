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新冠肺炎防疫時事考題 消毒常識大解析
五種常見消毒大解析
一、乙醇(C2H5OH)，俗稱酒精
1.可殺菌：75%的酒精效果最好。
2.可溶於水：可與水任意比例混合，亦可溶部分有機物，是有機物與無機物之間的橋樑。
3.無水酒精：一般釀造酒之酒精濃度最高為16%。，更烈的酒得靠蒸餾，蒸餾最高到95%。投入石灰除水至99.5%，稱作無水酒精。
二、異丙醇(C3H7OH)，學名2-丙醇
1.有機溶劑：性質與乙醇類似，為乙醇的同系物。
2.清潔劑：常用於白板清潔劑、3C螢幕清潔等。
3.微毒性：毒性較乙醇略高，因分子量較大故揮發性較乙醇略差。有刺激性，避免使用於人體，適合用於消毒環境。
三、二氧化氯(ClO2)
1.強氧化劑：黃色的人造氣體，並不存在於自然環境，在水中不會水解，而以溶解性氣體形式存在，照光會分解成亞氯酸根離子，要保存在深色瓶中。
2.用途：可用於自來水的消毒以及麵粉與木質紙漿的漂白。
3.有刺激性：
吸入含有二氧化氯的空氣，可能會造成鼻子、喉嚨及肺部的刺激。食入或是飲入大量亞氯酸鹽，可能造成嘴巴、食道或是胃部的刺激。
四、漂白水(含NaClO)
1.可殺菌：為次氯酸鈉的水溶液，具有殺菌效果，消毒過後產物為氯化鈉，會在消毒的表面產生一層鹽的沉積。
2.與鹽酸混合會生成氯氣，若不慎注意可能導致氯氣中毒
五、次氯酸(HClO)
1.弱酸性：為一種氧化力高的弱酸
2.殺菌力：消毒效率(殺菌力)約為次氯酸根離子(OCl－)的80～100倍，居家使用的濃度建議在30～80ppm，反應不會有食鹽的沉積。
3.穩定性差：次氯酸水溶液保存期限較短。
【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】
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