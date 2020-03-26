快訊

病死前先餓死？ 印度「封城13億人」低端焦慮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎防疫時事考題 消毒常識大解析

聯合新聞網 / 力宇教育
由於新冠肺炎疫情延燒，如何正確消毒也引起關注。圖／路透社
由於新冠肺炎疫情延燒，如何正確消毒也引起關注。圖／路透社

五種常見消毒大解析

一、乙醇(C2H5OH)，俗稱酒精

1.可殺菌：75%的酒精效果最好。

2.可溶於水：可與水任意比例混合，亦可溶部分有機物，是有機物與無機物之間的橋樑。

3.無水酒精：一般釀造酒之酒精濃度最高為16%。，更烈的酒得靠蒸餾，蒸餾最高到95%。投入石灰除水至99.5%，稱作無水酒精。

二、異丙醇(C3H7OH)，學名2-丙醇

1.有機溶劑：性質與乙醇類似，為乙醇的同系物。

2.清潔劑：常用於白板清潔劑、3C螢幕清潔等。

3.微毒性：毒性較乙醇略高，因分子量較大故揮發性較乙醇略差。有刺激性，避免使用於人體，適合用於消毒環境。

三、二氧化氯(ClO2)

1.強氧化劑：黃色的人造氣體，並不存在於自然環境，在水中不會水解，而以溶解性氣體形式存在，照光會分解成亞氯酸根離子，要保存在深色瓶中。

2.用途：可用於自來水的消毒以及麵粉與木質紙漿的漂白。

3.有刺激性：

吸入含有二氧化氯的空氣，可能會造成鼻子、喉嚨及肺部的刺激。食入或是飲入大量亞氯酸鹽，可能造成嘴巴、食道或是胃部的刺激。

四、漂白水(含NaClO)

1.可殺菌：為次氯酸鈉的水溶液，具有殺菌效果，消毒過後產物為氯化鈉，會在消毒的表面產生一層鹽的沉積。

2.與鹽酸混合會生成氯氣，若不慎注意可能導致氯氣中毒

五、次氯酸(HClO)

1.弱酸性：為一種氧化力高的弱酸

2.殺菌力：消毒效率(殺菌力)約為次氯酸根離子(OCl－)的80～100倍，居家使用的濃度建議在30～80ppm，反應不會有食鹽的沉積。

3.穩定性差：次氯酸水溶液保存期限較短。

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】

酒精 國中教育會考 學測 指考 新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

新冠肺炎防疫時事考題 消毒常識大解析

五種常見消毒大解析 一、乙醇(C2H5OH)，俗稱酒精

基隆海事改隸變海大附中 109學年招生

教育部昨宣布，爭取多年的國立基隆海事改隸國立台灣海洋大學成為海大附中，自109學年度第1學期開始招生。兩校表示，海洋教育學科將可緊密對接、資源共享，海大附中規畫為綜合性高中，並將新設立「海洋科技人才培育實驗班」，培育更多海洋專才。

部落最年輕巫師 花商何盈暉錄取暨南大學原民專班

花蓮高商3年級學生何盈暉是秀林鄉崇德部落太魯閣族人，從小跟隨擔任部落巫師的阿嬤執行祭儀，耳濡目染下，也在國一那年成為部落...

校園我最棒／內湖國中茶花課 摘杏壇金鐘獎

新竹市香山區的茶花產業聞名全台，發展已超過30年，在地的內湖國中近年來將茶花特色融入教學，打造全台獨一無二的「人文茶花情．風城築夢」課程內容，校園隨處可見茶花，學生們都能說出茶花的好，不僅讓學生學習課本外的知識，無形中也為在地茶花培育更多未來人才。

石門國中圖書空間不足 議員爭設圖書館

石門國中原本兩間教室的圖書放置空間，更改一間為英語情境教室後，圖書資源更分散在多個教室裡，也導致新進的書籍無法全部上架，為此市議員鄭宇恩今(24)日舉辦會勘，盼爭取一間有系統且專屬於校園藏書、提供借閱功能的圖書館。

會考生活英語／【商務篇】 超市特賣

★單字 1. sale [sel] n. 銷售（國中基本1200字） 2. food [fud] n. 食物（國中基本1200字）

周天成等校友加持基中羽球隊頻奪冠 訓練扎實還有秘密武器

國立基隆高中羽球隊在地方和全國性比賽表現相當亮眼，頻頻奪冠的原因，除了有周天成等很多羽壇「明星級」校友當榜樣，回校指導，...

抗癌15年 高二生王嘉鳳用微笑面對人生

台南市慈幼工商學生王嘉鳳自小罹患神經母細胞瘤，抗癌15年，她積極進取、熱心服務，已考取麵包製作丙級證照，參加校內外技藝競...

校園英雄榜／紀宥安3D列印盲人專用杯 小巧思不燙傷

花蓮縣吉安鄉宜昌國小多名學生日前參加「2020 IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽」，獲得一金、一銅、三佳作。其中，五年級的紀宥安用3D列印作出的「盲人專用杯」，以杯架和浮球棒，讓視障者即時得知水位高低，避免被熱水燙傷，獲得金牌獎，將代表台灣前往俄羅斯，與世界青少年發明家交流競技。

校園英雄榜／基中羽球隊 中小學聯運奪4冠

國立基隆高中羽球隊有周天成等羽壇「明星級」校友當榜樣，在今年的中小學聯合運動會羽球項目獲得高男團體組、雙打、男單打、女單打4座冠軍，成績亮眼。幕後除扎實的訓練，還有一項「祕密武器」，就是學校引入彈力帶練習，加強骨骼和肌肉強度，獲得很好的訓練效果。

田寮國中 教學生在地閱讀

108課綱上路，學生閱讀能力更受學生與家長重視。全校學生數不到百人的高雄市田寮國中從厚重的《田寮鄉誌》中挖掘題材規畫「閱讀田寮」課，老師帶學生研究廟宇信仰、人口老化等議題，學生閱讀與表達能力提升，對自己家鄉也有更深入認識。

影／向阿中部長致敬 經國師生創作造型蛋糕感謝防疫團隊

國內抗疫總動員，衛生福利部長陳時中領軍的防疫團隊受國內外肯定。基隆市經國學院餐廚系師生自製「阿中部長」造型蛋糕及許多「口...

熱門新聞

教部拍板：會考、指考、統測規畫二次考 採外加名額分發

獨／張茂桂閃辭 義大副校長周兆民接大考中心主任

統測、指考跟進會考有兩次考試方案？陳時中：和教育部討論中

二信高中捷報2人錄取世界百大名校 開新琳讀免錢最開心

考選部：國考考生若在居家隔離或檢疫 不能參加國考

東部某大學生曾赴中研院交流 校方：學生已居家檢疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。