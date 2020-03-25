部落最年輕巫師 花商何盈暉錄取暨南大學原民專班

花蓮高商3年級學生何盈暉是秀林鄉崇德部落太魯閣族人，從小跟隨擔任部落巫師的阿嬤執行祭儀，耳濡目染下，也在國一那年成為部落最年輕的第10代巫師，小小年紀的他對文化傳承有高度使命感，近日以榜首之姿錄取暨南大學原住民專班，立志讓太魯閣傳統延續下去。

談起「成巫」過程有點玄，何盈暉說，國一時作夢夢到手上拿著祭儀用的竹占。依太魯閣族傳統，竹占若「黏在手上」就代表被祖靈認可成為巫師，他醒來後心想試看看，果然竹占黏在手上，家人都見證這一切。

祖母也行祭儀向祖靈確認「我的孫子是不是有能力去做巫師，扛起這個責任？」獲得祖靈認可，就此成為部落第10代巫師。

起初他和祖母一起執行巫師工作，但祖母年事已高身體不好，近來也開始一人工作，只要族人有需要，他都樂意幫忙。

他記得，有次學校到北部表演，同團一名瘦小女生突然癱軟，三個大男人都抬不動。他研判是被靈「附身」，用族語強硬要求靈離開，後來女學生果然甦醒，當時在場多人見證他的巫力。

年紀輕輕的他要行祭儀、或依傳統作法幫族人治病，難免有族中長輩不信任，何盈暉用耐心化解，也會在臉書分享他對傳統文化的了解。

兩年前他進入花商就讀，受到國文老師王鈺婷的鼓勵，以「太魯閣族傳統文化神話及祖靈信仰」為主題寫作小論文，獲特優，他受到激勵，參加台灣人類學與民族學學年會發表自己的研究成果，也獲肯定。

暨南大學原住民文化產業與社會工作學士學位學程原住民族專班日前放榜，何盈暉如願錄取。花商校長林明山祝福他在原住民文化領域上發光發熱。