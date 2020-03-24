會考生活英語／【商務篇】 超市特賣

國立基隆高中羽球隊有周天成等羽壇「明星級」校友當榜樣，在今年的中小學聯合運動會羽球項目獲得高男團體組、雙打、男單打、女單打4座冠軍，成績亮眼。幕後除扎實的訓練，還有一項「祕密武器」，就是學校引入彈力帶練習，加強骨骼和肌肉強度，獲得很好的訓練效果。

2020-03-23 22:44