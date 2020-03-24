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會考生活英語／【商務篇】 超市特賣
★單字
1. sale [sel] n. 銷售（國中基本1200字）
2. food [fud] n. 食物（國中基本1200字）
<
h2 class="content_title_2">★實用字詞
1. don’t miss... 別錯過…
2. on sale 特賣的、出售的
A food market is promoting its “monthly sale” this week.
一家食品超市正在宣傳本周將登場的「每月特賣」。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
ABC Food Market’s／“monthly sale”／is coming this weekend!
ABC食品超市的／「每月特賣」／本周將登場！
動手做做看：將長句分成短字詞
Don’t miss the items that will be on sale.
考題練習：多益普及＋國中會考題型
1. How long is the “monthly sale”?
(A) 1 month
(B) 1 week
(C) 3 days
2. How much is the discount?
(A) 40% off
(B) 30% off
(C) 20% off
3. What’s the discount price for chocolate cookies?
(A) $40
(B) $42
(C) $60
解答：
動手做做看：將長句分成短字詞
Don’t miss／the items／that will be on sale.
別錯過／這些產品／將會特賣的。
考題練習：多益普及＋國中會考題型
1. (C) 2. (B) 3. (B)
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