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會考生活英語／【商務篇】 超市特賣

聯合新聞網 / 實踐大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫

★單字

1. sale [sel] n. 銷售（國中基本1200字）

2. food [fud] n. 食物（國中基本1200字）

<

h2 class="content_title_2">★實用字詞

1. don’t miss... 別錯過…

2. on sale 特賣的、出售的

A food market is promoting its “monthly sale” this week.

一家食品超市正在宣傳本周將登場的「每月特賣」。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

ABC Food Market’s／“monthly sale”／is coming this weekend!

ABC食品超市的／「每月特賣」／本周將登場！

動手做做看：將長句分成短字詞

Don’t miss the items that will be on sale.

考題練習：多益普及＋國中會考題型

1. How long is the “monthly sale”?

(A) 1 month

(B) 1 week

(C) 3 days

2. How much is the discount?

(A) 40% off

(B) 30% off

(C) 20% off

3. What’s the discount price for chocolate cookies?

(A) $40

(B) $42

(C) $60

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

Don’t miss／the items／that will be on sale.

別錯過／這些產品／將會特賣的。

考題練習：多益普及＋國中會考題型

1. (C) 2. (B) 3. (B)

多益 會考 國中會考生活英語

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