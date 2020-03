會考生活英語／【商務篇】 超市特賣

★單字 1. sale [sel] n. 銷售(國中基本1200字) 2. food [fud] n. 食物(國中基本1200字)

< h2 class="content_title_2">★實用字詞 1. don’t miss... 別錯過… 2. on sale 特賣的、出售的

A food market is promoting its “monthly sale” this week.

一家食品超市正在宣傳本周將登場的「每月特賣」。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

ABC Food Market’s/“monthly sale”/is coming this weekend!

ABC食品超市的/「每月特賣」/本周將登場!

動手做做看:將長句分成短字詞

Don’t miss the items that will be on sale.

考題練習:多益普及+國中會考題型

1. How long is the “monthly sale”?

(A) 1 month

(B) 1 week

(C) 3 days

2. How much is the discount?

(A) 40% off

(B) 30% off

(C) 20% off

3. What’s the discount price for chocolate cookies?

(A) $40

(B) $42

(C) $60

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

Don’t miss/the items/that will be on sale.

別錯過/這些產品/將會特賣的。

考題練習:多益普及+國中會考題型

1. (C) 2. (B) 3. (B)