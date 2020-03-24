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明星校友加持基中羽球隊頻奪冠 訓練扎實還有秘密武器
國立基隆高中羽球隊在地方和全國性比賽表現相當亮眼，頻頻奪冠的原因，除了有周天成等很多羽壇「明星級」校友當榜樣，回校指導，幕後除扎實的訓練，還有一項秘密「武器」，就是學引入彈力帶練習，加強骨骼和肌肉的強度，獲得很好的訓練效果。在今年的中小學聯合運動會羽球項目就獲得高男團體組、雙打、男單打、女單打4座冠軍，實力堅強。
基中羽球隊的校友個個赫赫有名，在世界、台灣羽壇占有一席天地，也會回母校指導。如男單打周天成、男雙打蘇敬恒、李哲輝、李洋等，還有戴資穎的教練賴建誠，這些前輩都是羽球隊學弟妹努力追求的目標。
羽球隊員幕後下很大的苦工，每天得從每天上午6點練習到7點半、下午2點繼續練習到晚上7點，1周只回家1天，隊靠紮實的訓練，不畏風雨日復一日，希望也能像學長一樣在羽壇上發光發熱。
今年的中小學聯合運動會羽球項目，基中羽球隊表現相當優秀，獲得高男團體組、男單打劉佳蔚、雙打李翊丞與林鈺翔、女單打齊億4座冠軍，成為基隆頂尖的羽球隊。
這些優秀表現來自平時扎實且反覆練習辛苦的結果，包括衝刺、專項、敏捷、沙衣步法、跳繩、長跑與重量訓練，再透過在球場專業的發球訓練、殺球訓練、跑位訓練、戰術練練等，隊員每天都要相當努力才能撐過每個關卡。
學校引進「彈力帶課程」，訓練過程與眾不同，康和敏老師讓隊員進行彈力帶訓練，學生都覺得很有用，簡單、方便又好練習，透過彈力帶進行阻抗運動非常合適。大家每天都練到氣喘吁吁也不喊累。學生說，可用來加強骨骼和肌肉的強度，並且經由阻力讓肌肉控制反應得到很好的訓練效果。
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