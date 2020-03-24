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抗癌15年 高二生王嘉鳳用微笑面對人生

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
慈幼工商學生王嘉鳳（左）抗癌15年，是師生眼中的生命鬥士。圖／慈幼／工商提供
慈幼工商學生王嘉鳳（左）抗癌15年，是師生眼中的生命鬥士。圖／慈幼／工商提供

台南市慈幼工商學生王嘉鳳自小罹患神經母細胞瘤，抗癌15年，她積極進取、熱心服務，已考取麵包製作丙級證照，參加校內外技藝競賽，頻有好成績，最近代表台南市參加總統教育獎選拔，已進入複賽，師生引以為榮。

導師陳雅雯形容王嘉鳳是位嬌小玲瓏、耐力過人、積極進取、好學不倦、適應力強、態度謙和、善解人意、富親和力、樂於助人，臉上常泛露微笑的好青年

就讀烘焙科的王嘉鳳，三歲就罹患神經母細胞瘤，至今近15年，被認為可能是全球對抗神經母細胞瘤最久的癌童；老師說，儘管長期與病魔奮戰，仍保持樂觀生活態度。

王嘉鳳品學兼優，非但是模範生，成績也名列前茅。陳雅雯說，嘉鳳是名勇於接受挑戰的才女，在追求專業成長方面，積極進取，目前已考取麵包製作丙級證照，且參加校內技藝競賽，烘焙麵項目包榮獲第一名，先後參加「2019台灣盃中式發酵饅頭與花捲製作競賽」、「2019全國水產創意烘焙競賽」獲得第3名。

「雖然練習過程會常常受到挫折，但是唯有堅持下去的意志力，必定會成功的」。「不痛！」這是王嘉鳳在醫院接受治療時對自己內心的喊話，為不讓媽媽擔心，個性開朗的她，同時也是醫院裡的開心果，經常主動跟其他院童分享糖果餅乾，帶給很多病友歡樂。她面對病痛能以積極、樂觀、進取的態度活在當下，展現出對生命的熱愛，並參與各種公益活動。

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