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影／向阿中部長致敬 經國師生創作造型蛋糕感謝防疫團隊

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
經國學院師生創作「阿中部長」造型蛋糕及「口罩」杯子蛋糕，餐廚系、護理系學生今送到衛福部疾管署，向防疫團隊表達敬意與謝意。記者邱瑞杰／攝影
經國學院師生創作「阿中部長」造型蛋糕及「口罩」杯子蛋糕，餐廚系、護理系學生今送到衛福部疾管署，向防疫團隊表達敬意與謝意。記者邱瑞杰／攝影

國內抗疫總動員，衛生福利部長陳時中領軍的防疫團隊受國內外肯定。基隆市經國學院餐廚系師生自製「阿中部長」造型蛋糕及許多「口罩」杯子蛋糕，今天由餐廚系、護理系學生送到衛福部疾管署，向防疫團隊表達敬意與謝意。

經國管理暨健康學院校長邱明源說，國內防疫工作做的這麼好，才能保障國人健康快樂的生活。學校師生特別創作主題蛋糕，表達對站在第一線抗疫人員的謝意。

餐廚系主任周景堯說，阿中蛋糕以薑黃為基底，再用糖花雕塑陳時中部長人像。杯子蛋糕有口罩，有防疫標語，提醒民眾勤洗手、戴口罩，保護自己也保護別人。各行各業堅守崗位，一定能安度疫情威脅。

經國餐飲系、護理系學生在老師郭品岑、林南西指導下，共同創作阿中部長造型蛋糕和許多杯子蛋糕。杯子蛋糕上有，口罩杯子蛋糕上有防疫標語，組合起來為「均衡健康飲食，維持室內通風，生命在家休息，堅持規律作自」。

護理系學生曾玟屏說，在學校有學到專業知識，希望以後進入臨床能運用所學。現在疫情很嚴峻，想跟阿中部長說辛苦了。學生湯亞萱說，看到第1線醫療人員很辛苦，經過實習生活，不會害怕疫情，很想去幫更多的人。疫情雖然嚴重，只要大家做好健康管理，一定可以勝疫情。

護理系主任王雪娥表示，2003年爆發SARS疫情結束後到現在，護理界新生代沒有看到任何防疫措施。面對新冠肺炎疫情發生，大家可以學習如何應對，這是一個經驗傳承的機會。

經國學院師生創作「阿中部長」造型蛋糕及「口罩」杯子蛋糕，餐廚系、護理系學生今送到衛福部疾管署，向防疫團隊表達敬意與謝意。記者邱瑞杰／攝影
經國學院師生創作「阿中部長」造型蛋糕及「口罩」杯子蛋糕，餐廚系、護理系學生今送到衛福部疾管署，向防疫團隊表達敬意與謝意。記者邱瑞杰／攝影
經國學院師生創作「阿中部長」造型蛋糕及「口罩」杯子蛋糕，餐廚系、護理系學生今送到衛福部疾管署，向防疫團隊表達敬意與謝意。記者邱瑞杰／攝影
經國學院師生創作「阿中部長」造型蛋糕及「口罩」杯子蛋糕，餐廚系、護理系學生今送到衛福部疾管署，向防疫團隊表達敬意與謝意。記者邱瑞杰／攝影

疫情 口罩

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