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國高中全國聯賽成績優異 屏東縣府表揚選手發獎金
國、高中排球聯賽分別經過13場與15場的激戰，並且在總共13隊以及20隊之中脫穎而出，屏東縣新園國中女排隊拿下12年來的首座冠軍、屏榮高中男排隊更是睽違29年拿下高中排球聯賽亞軍，成為屏東縣排球發展多年來的重大里程碑。
屏東縣政府今天上午11時，邀請本次國中排球聯賽女子組冠軍新園國中，以及高中排球聯賽男子組亞軍屏榮高中，前來接受表揚，同時也是代表屏東縣三級排球發展的成果，並由縣長潘孟安頒發冠軍、亞軍的體育獎金。
這次屏東新園國中拿下JHVL冠軍、屏榮高中拿下HVL亞軍，展現排球實力和屏東小將的韌性。本次聯賽的激戰之中許多選手都有優異的表現，其中李尼西米在高中排球聯賽中，拿下最佳邊線攻擊球員的殊榮，而妹妹李貝兒則在國中排球聯賽女子組拿下排球生涯的第一座MVP。
這對來自南美洲蓋亞那的兄妹檔，深邃的輪廓讓外人以為是屏東縣找來助拳外援，其實兄妹倆是台灣土生土長的孩子，且能說著一口流利的中文。兩兄妹國小、國中皆在屏東就讀，並且在國小期間便開始接觸排球。
此外，除球員的優秀表現，教練的指導更是功不可沒，尤其教練吳珮汝在家庭與球隊之間兩頭奔波的壓力之下，犧牲自己的時間為球隊不辭辛勞，歷經11年來每次在大賽中鎩羽而歸，終於在今年得償所願；而屏榮教練陳俊昌曾在預賽時吞下2敗的險境，最後靠著調度反殺回決賽圈，並帶領屏榮打入睽違將近30年的冠軍賽，成為屏東排球發展多年的突破性成果。
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