指引偏鄉孩子的光亮 北極星教師培訓開放報名

在偏鄉服務的老師大多身兼多職，教學、行政、輔導、孩子們的生活照顧樣樣來，流動率高已是常態。創辦華人無國界教師學會的王淑俐從小生長在貧困家庭，深知教育翻轉的力量，去年發起「北極星教師培訓」計畫，希望帶更多社會能人前進偏鄉陪伴孩子。第二屆培訓營將於五月登場，目前開放報名中。

長年觀察偏鄉教育困境的教育學者王淑俐說，教育弱勢者最需要的不是硬體資源，而是讓他們的「天賦」得以發光發亮。她相信更多的教師進入學校陪伴，引導人生方向，將有機會對孩子造成重大啟發，學習自立自強。

北極星教師計畫突破過去既有的「教師」框架。王淑俐認為，不只現職或退休教師可參與，各行各業能人，只要可提供專長才藝、育樂活動和身心輔導者，都可以來當北極星教師。

華人無國界教師學會盤點，目前偏鄉孩子最需要的前五種北極星教師分別是：生命鬥士、成功企業家、心理輔導教師、特殊教育教師，以及英語教師。

去年11月，學會在新北市石碇區的螢火蟲書屋舉辦首屆「北極星教師培訓營」，吸引了20位來自四面八方的學生、教師等人參與。歷經培訓，目前已有多位北極星教師前進屏東縣獅子鄉丹路國小、苗栗縣泰安鄉梅園國小等極偏鄉學校，提供英語、才藝教學。

學會將在今年5月2日舉辦第二屆培訓課程，地點同樣在石碇的螢火蟲書屋。培訓課程豐富，王淑俐將分享如何從「幫助教育弱勢學生」到「幫助自己」的正向循環，也有老師將暢談深入弱勢學生家訪與課輔等實務經驗。

一如千年來北極星為迷途旅人指引方向，王淑俐期盼培訓更多北極星教師，為台灣未來的主人翁找到追尋人生目標的勇氣。

詳細報名辦法和費用可洽網站查詢：https://reurl.cc/1xjDgV