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提早進大學做實驗 中山大學開放高中生申請

聯合報 / 記者謝梅芬徐如宜／高雄即時報導
中山大學106年度起開放台南、高雄、屏東地區的高中學生申請共享實驗室資源，包括雄中等5所高中共69名學生參與，今年度繼續開放申請。圖／中山大學提供
中山大學106年度起開放台南、高雄、屏東地區的高中學生申請共享實驗室資源，包括雄中等5所高中共69名學生參與，今年度繼續開放申請。圖／中山大學提供

還沒上大學，也能早一步進大學做實驗！國立中山大學「協助高中特色課程－開放實驗室實作計畫」今天起開放高中學校免費申請，學生先閱讀大學教授開列的相關書單，與大學教授面談後，選定有興趣的實驗主題投入實作，探索興趣也發揮潛能。

中山大學106年度起開放台南、高雄、屏東地區的高中學生申請共享實驗室資源，包括雄中、中山附中、鳳新高中、黎明高中及屏東女中等5所高中共69名高中學子申請，至少開放10間大學實驗室提供實作。

近年已有不少成果，其中鳳新高中學生使用中山大學生物科學系顏聖紘副教授的實驗室，進行「使用十種眼蛺蝶屬（Junonia）翅膀形態特徵重建親緣關係」，顏聖紘指導學生如何進行有效的閱讀與常識學術寫作，並擬定過去在高中教學中，前所未見的實驗供學生嘗試。

顏聖紘指出，台灣高中學生普遍缺乏閱讀與表達能力，在進行實驗之前，應先提升閱讀與表達能力。所謂的閱讀，就是為了某個特定的科學議題去讀書，初期「亂讀」也沒有關係，有了試誤經驗之後再接受提點，才能進步，「千萬不要腦袋空空」，事前要花很多時間思考、閱讀、討論、辨證、寫作與報告。

屏東女中學生進入中山大學海洋科學學系教授林慧玲的實驗室投入「四溝層與海研一號1190航次HC2站點之底棲性有孔蟲差異」研究，林慧玲教授談到，實驗室的儀器設備比起其他大專院校與高中校園更為先進，可以提供對基礎科學有興趣的學生探討科學議題，提升科研儀器投資的效益。

中山大學化學系林柏樵教授的實驗室也指導高雄高中學生使用化學資料庫reaxys搜尋國際期刊文獻；高中生閱讀後，撰寫實驗記錄本並推導反應機制。林柏樵說，高中生在進入大學前，若能學習化學相關知識以及操作，對於未來助益不小，實驗室除指導文獻搜尋和實作，也與學生激盪討論實驗設計邏輯和結果。

中山大學教務長李宗霖強調，開放實驗室計畫已延續4年，主要開放理學院、工學院及海洋科學學院實驗室，透過分享大學的資源來協助具有企圖心與科學興趣的高中生，學習尋找研究主題、建立假說，進行實驗及發現問題，進一步成為能解決問題的人。

「協助高中特色課程－開放實驗室實作計畫」即日起開放申請，台南、高雄、屏東地區有興趣的高中學校師生，可洽詢中山大學教務處招生策略辦公室董小姐07-5252000分機2147。

中山大學106年度起開放台南、高雄、屏東地區的高中學生申請共享實驗室資源，至少開放10間大學實驗室提供實作。圖／中山大學提供
中山大學106年度起開放台南、高雄、屏東地區的高中學生申請共享實驗室資源，至少開放10間大學實驗室提供實作。圖／中山大學提供
中山大學106年度起開放台南、高雄、屏東地區的高中學生申請共享實驗室資源，至少開放10間大學實驗室提供實作。圖／中山大學提供
中山大學106年度起開放台南、高雄、屏東地區的高中學生申請共享實驗室資源，至少開放10間大學實驗室提供實作。圖／中山大學提供

中山大學 屏東 大學教授

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