科大女生赴星實習連闖三關 立志當「飛機醫生」

台北城市科技大學機械系大四生李佳律本來想當空服員，大二時考取勞動部飛機維修丙級證照後，發現飛機修護更有魅力，到新加坡科技宇航實習，未來想考取新加坡、美國和歐洲的民航證照，走遍世界當「飛機醫師」。

城市科大表示，新加坡科技宇航（ST Aerospace）全球員工超過8000名，李佳律去年8月透過產學合作管道赴星實習，接觸到講馬來文、廣東話、閩南語、英語等不同語言的師傅，至今已跟著50多個專業部門資深師傅學習。她認為這份工作既新鮮又具高壓挑戰，要懂得機械、電子常識、飛機構造、航空通信等專業知識。

李佳律說，該公司新鮮人一年內要經過三關卡磨練，得分發到「白鐵」、「客艙」與「發動機」三部門學習。客艙部主要學習飛機客艙內部的機身修補，或運用玻璃纖維修補破損處。

有一次師傅示範後要她馬上照做，結果她忘記其中一個步驟，被師傅大聲斥責，「那次嚇了一跳，後來養成筆記本不離身的習慣，嚴格記錄師傅教導的每一動SOP，因為事涉飛安，完全不能出錯」。她說自己至今已寫滿四本筆記本。

她分享，後來到白鐵部門時，師傅口述拆鉚釘的方法後，讓她自己操作。她冷靜專注拆了50多個鉚釘，沒有一絲絲出錯，也沒造成飛機的擴孔破損。師傅巡視時對她微笑，讓她信心倍增。

目前李佳律在發動機部，學習航空發動機內部組件翻修，以及外部附件故障排除與診斷。她說，航空用渦輪扇發動機是高度複雜和精密的熱力機械，也是飛機飛行所需動力的主要動力機構。未來幾個月，她將逐一學習發動機風扇葉片、低壓壓縮器、高壓壓縮器、燃燒室等元件。

在異鄉生活壓力也大，李佳律說，她不想讓家人擔心，對媽媽報喜不報憂，學著自己消化高壓。出國半年，她發現自己變強了，不再處處「玻璃心」。空閒時也常到新加坡景點旅遊，拓展視野。想家時就到超市買菜，回宿舍煮滷肉飯、台式涼麵，邀同學一起享用。

城市科大機械系主任顏昭文說，全球航空產業正在發展，飛機維修工程師人力夯，新進飛修工程師每月薪資近四萬元。該校目前有八人在新加坡科技宇航實習，在企業的安排下，學生能了解全球近九成飛機機型，有助未來投入這一行。