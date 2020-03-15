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黑面琵鷺生病死亡 標本設花蓮水培所展示教學

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
去年5月有黑面琵鷺到花蓮溪出海口覓食過冬，卻被民眾發現有2隻癱坐在沙洲上。圖／報系資料照
去年5月有黑面琵鷺到花蓮溪出海口覓食過冬，卻被民眾發現有2隻癱坐在沙洲上。圖／報系資料照

花蓮溪出海口在去年5月被人發現有2隻黑面琵鷺癱坐在沙洲上，縣府立即派員前往救援，雖然緊急救治，但2、3天後陸續染病急性腎衰竭死亡。縣府將其中一隻黑面琵鷺製作成標本，展示於水產培育所，希望搭配解說傳遞保育觀念，讓更多人認識黑面琵鷺。

黑面琵鷺名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書瀕危物種，在台灣屬於瀕臨絕種保育類野生動物，去年成群在花蓮溪出海口覓食，卻被民眾發現有2隻黑面琵鷺一反常態癱坐。經過救援後仍不幸死亡，縣府將鳥屍送家畜衛生試驗所解剖，驗出肉毒桿菌毒素，推測是肉毒桿菌毒素導致低血壓缺氧，引發急性腎小管壞死，導致急性腎衰竭死亡，這也是花蓮縣首例救援黑面琵鷺。

縣府農業處表示，黑面琵鷺屬於遷移性鳥類，棲息於東亞，夏季於朝鮮半島與中國東北繁殖育雛，冬天遷移到包含台灣在內的南方度冬，常在沿海濕地或魚塭，覓食時會用嘴在水中左右掃動搜尋魚蝦甲殼類，因此每年冬季可在溪口發現黑面琵鷺的蹤跡。

花蓮縣水培所在壽豐鄉主要輔導養殖漁業、推廣淡水魚苗，也著重河川生態保育、生態調查及輔導社區護溪工作，是花蓮生態保育及魚苗生產的重要基地，這次將黑面琵鷺標本及相關解說牌陳列於該所，到訪民眾可近距離認識黑面琵鷺，達到寓教於樂的效果。

花蓮縣府將黑面琵鷺製作成立姿標本，設立在水培所，供民眾觀賞近距離認識黑面琵鷺。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府將黑面琵鷺製作成立姿標本，設立在水培所，供民眾觀賞近距離認識黑面琵鷺。圖／花蓮縣府提供
花蓮溪出海口在去年5月被人發現有2隻黑面琵鷺癱坐在沙洲上，縣府立即派員前往救援，但2、3天後陸續染病急性腎衰竭死亡。圖／報系資料照
花蓮溪出海口在去年5月被人發現有2隻黑面琵鷺癱坐在沙洲上，縣府立即派員前往救援，但2、3天後陸續染病急性腎衰竭死亡。圖／報系資料照

黑面琵鷺 生態保育 肉毒桿菌

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