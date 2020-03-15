黑面琵鷺生病死亡 標本設花蓮水培所展示教學

花蓮溪出海口在去年5月被人發現有2隻黑面琵鷺癱坐在沙洲上，縣府立即派員前往救援，雖然緊急救治，但2、3天後陸續染病急性腎衰竭死亡。縣府將其中一隻黑面琵鷺製作成標本，展示於水產培育所，希望搭配解說傳遞保育觀念，讓更多人認識黑面琵鷺。

黑面琵鷺名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書瀕危物種，在台灣屬於瀕臨絕種保育類野生動物，去年成群在花蓮溪出海口覓食，卻被民眾發現有2隻黑面琵鷺一反常態癱坐。經過救援後仍不幸死亡，縣府將鳥屍送家畜衛生試驗所解剖，驗出肉毒桿菌毒素，推測是肉毒桿菌毒素導致低血壓缺氧，引發急性腎小管壞死，導致急性腎衰竭死亡，這也是花蓮縣首例救援黑面琵鷺。

縣府農業處表示，黑面琵鷺屬於遷移性鳥類，棲息於東亞，夏季於朝鮮半島與中國東北繁殖育雛，冬天遷移到包含台灣在內的南方度冬，常在沿海濕地或魚塭，覓食時會用嘴在水中左右掃動搜尋魚蝦甲殼類，因此每年冬季可在溪口發現黑面琵鷺的蹤跡。