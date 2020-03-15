聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑面琵鷺生病死亡 標本設花蓮水培所展示教學
花蓮溪出海口在去年5月被人發現有2隻黑面琵鷺癱坐在沙洲上，縣府立即派員前往救援，雖然緊急救治，但2、3天後陸續染病急性腎衰竭死亡。縣府將其中一隻黑面琵鷺製作成標本，展示於水產培育所，希望搭配解說傳遞保育觀念，讓更多人認識黑面琵鷺。
黑面琵鷺名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書瀕危物種，在台灣屬於瀕臨絕種保育類野生動物，去年成群在花蓮溪出海口覓食，卻被民眾發現有2隻黑面琵鷺一反常態癱坐。經過救援後仍不幸死亡，縣府將鳥屍送家畜衛生試驗所解剖，驗出肉毒桿菌毒素，推測是肉毒桿菌毒素導致低血壓缺氧，引發急性腎小管壞死，導致急性腎衰竭死亡，這也是花蓮縣首例救援黑面琵鷺。
縣府農業處表示，黑面琵鷺屬於遷移性鳥類，棲息於東亞，夏季於朝鮮半島與中國東北繁殖育雛，冬天遷移到包含台灣在內的南方度冬，常在沿海濕地或魚塭，覓食時會用嘴在水中左右掃動搜尋魚蝦甲殼類，因此每年冬季可在溪口發現黑面琵鷺的蹤跡。
花蓮縣水培所在壽豐鄉主要輔導養殖漁業、推廣淡水魚苗，也著重河川生態保育、生態調查及輔導社區護溪工作，是花蓮生態保育及魚苗生產的重要基地，這次將黑面琵鷺標本及相關解說牌陳列於該所，到訪民眾可近距離認識黑面琵鷺，達到寓教於樂的效果。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言