萬人投擲牙籤 驗證圓周率

受新冠肺炎疫情影響，開學後許多教育部主辦的全國性競賽都取消，影響到高中免試入學超額比序加分。台南市加分採計到寒假結束，國二生因今年沒有取得全國賽加分機會，明年即使全國賽拿冠軍，因已過採計期限，也無法加分，可能影響到上第一、二志願的希望，部分師生要求明年的採計期限延長。

2020-03-13 22:36