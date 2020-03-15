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萬人投擲牙籤 驗證圓周率
學測數學低分群人數居五科之冠，長期關注數學能力培養問題的老師認為，提升學習動機，才能挽救低分群。中華民國數學會等單位響應國際數學日，昨邀一萬多名中小學生玩布豐投針實驗，用投擲牙籤的方式，驗證出圓周率。
昨天是聯合國頒定後的第一個國際數學日，數學科普網站數感實驗室的創辦人、台師大助理教授賴以威說，圓周率（π）近似值為三點一四，數學日因此選在三月十四日。多國藉此舉辦數學科普活動，甚至命圓周率的兩倍，也就是六月廿八日為2π Day，再辦一波活動，讓民眾了解數學和生活的關聯。
中華民國數學會、數感實驗室等單位今原本在台北展場辦實體活動，因疫情取消，改採線上直播。中興大學應用數學系助理教授陳宏賓主持布豐投針實驗成果展，他說，全台有兩百多個中小學班級，共約一萬人報名，每班拿到一組實驗包，總共投擲廿三萬支牙籤，按照昔日科學家的步驟，驗證出圓周率的值近似三點一四○五，誤差值小於千分之一。賴以威說，科普活動是啟發學習動機的好方法，如此才能挽救無動力學數學的人。
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