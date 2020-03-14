圓周率可以這樣驗證 逾萬名學生投擲23萬支牙籤

今年大學學測數學低分群人數居五科之冠，長期關注數學能力培養問題的老師認為，提升學習動機才能挽救低分群。中華民國數學會等單位響應國際數學日，邀一萬多名中小學生玩「布豐投針」實驗，用投擲牙籤的方式，驗證出圓周率。

今天是聯合國頒定後的第一個國際數學日，數學科普網站「數感實驗室」的創辦人、台師大教授賴以威說，圓周率（π）為3.14，這個節日因此命名。多個國家會藉此舉辦數學科普活動，甚至命圓周率的兩倍，也就是6月28日為2π Day，再辦一波活動，讓民眾了解數學和生活的關聯。

中華民國數學會、數感實驗室等單位今天原本要在台北展場辦實體活動，後因新冠肺炎疫情取消，改採線上直播。中興大學應用數學系教授陳宏賓主持「布豐投針」實驗成果展，他說，這個活動今年參與人數超乎預期。全台有200多個中小學班級共約1萬人報名，每班拿到一組實驗包，總共投擲23萬支牙籤，按照昔日科學家的步驟，驗證出圓周率的值近似3.1405，誤差值小於千分之一。

賴以威說，科普活動是啟發學習動機的好方法，激發學習動機，才能挽救無動力學數學的人。108課綱也讓科普與學科模糊化，希望未來更多學生認識到數學與生活息息相關。