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亞洲餐旅烘焙乙級創紀錄 再挑戰雙乙級

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南亞洲餐旅學校學生參加烘焙、中餐乙級證照檢定，9人獲得乙級證照。圖／亞洲餐旅提供
台南亞洲餐旅學校學生參加烘焙、中餐乙級證照檢定，9人獲得乙級證照。圖／亞洲餐旅提供

台南市亞洲餐旅學校學生參加勞動部乙級證照檢定考試，近日陸續放榜，有6人考取烘焙乙級證照，超越去年4張的紀錄；另有3人通過中餐乙級，共9位學生取得乙級證照。

校長陳一鳴表示，在餐管科主任彭聖傑，與老師賴怡禎、楊文秀的積極輔導下，學生利用放學後與假日練習，才有此好成績。學生甘凱文、呂承翰、張雅淳、陳舒萱、鄭宇翔、郭芷茵考取烘焙乙級證照；吳佳紋、林子鈞、鍾心予則通過中餐乙級檢定，共同守護歷年學長姐創造的榮耀。

實習主任莊弘一說，乙級檢定困難度較丙級高出甚多，且須到外校不熟悉的考場應考，但強烈的企圖心與榮譽感激勵他們勇於接受挑戰。這幾位已考取烘焙乙級的學生，目前都仍在積極準備中式麵食乙級檢定，向雙乙級證照目標邁進。

陳一鳴表示，亞餐特別規畫餐旅多元學習與務實致用課程，以「做中學」的教學模式改變學生的學習態度，經過多年的努力，學生從拒學轉變為想學、更進而往專業與精緻邁進，學生不再以取得丙級證照為滿足，而是進階挑戰高難度的乙級證照，甚至雙乙級證照。

陳一鳴說，一般高職學生能考取餐旅職類乙級證照如鳳毛麟角，經過亞餐特別規畫的專業課程學習後，每年均考取2、30張乙級證照，也展現亞餐專業教學的成效。

勞動部 實習 放榜

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