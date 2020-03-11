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興華國小智慧防疫 樂高積木做成酒精噴霧機器人

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化二林興華國小研發自動酒精噴霧器，可自動按壓噴嘴讓酒精噴到雙手消毒。記者林敬家／攝影
彰化二林興華國小研發自動酒精噴霧器，可自動按壓噴嘴讓酒精噴到雙手消毒。記者林敬家／攝影

新冠肺炎延燒，學校大都規定學生每天量體溫、消毒雙手才能進校，彰化興華國小學生看老師拿酒精瓶噴用，動腦筋研發出「防疫機器人」，以樂高積木組裝，做出4台自動酒精噴霧器，校方說，學生上學只要透過機器人自行消毒雙手，不再需要有老師特別站在門口幫學生噴酒精，節省人力。

興華國小日前將酒精噴霧機器人影片貼上臉書粉絲團，受到矚目，校長莊世雄說，5年級學生在老師指導下，以樂高積木組裝主體，再裝設超音波感應器以程式控制，當機器人感應到物體靠近時，便驅動馬達帶動機器橫桿，自動按壓噴嘴讓酒精噴到雙手消毒。

也因現在酒精難買，校方添購到玻璃罐型的酒精，再依需求升級研發以紅外線感應，利用晶片接收訊息，再以繼電器啟動馬達抽水，蜂鳴器提醒後噴出酒精，免去師生用手擠壓酒精瓶，降低接觸感染風險。

防疫期間，學生每天須自主量體溫，若沒量到校須由警衛補量，再以酒精消毒雙手，莊世雄表示，有了防疫機器人，可省去每天排老師幫學生消毒的人力，增加巡視校園人力。

指導老師施銘曜說，學生從小一開始就接觸科學積木課程，小五生再學習程式運用，學生合作下，一架機器人約兩堂課就完成，去年在縣內科技博覽會科技創意實作競賽中，也以「未來農場」主題獲得國小機電整合組第一名，以實作解決生活中的問題。

彰化二林興華國小研發自動酒精噴霧器。記者林敬家／攝影
彰化二林興華國小研發自動酒精噴霧器。記者林敬家／攝影
彰化二林興華國小研發自動酒精噴霧器，免去師生用手擠壓酒精瓶，降低接觸感染風險。記者林敬家／攝影
彰化二林興華國小研發自動酒精噴霧器，免去師生用手擠壓酒精瓶，降低接觸感染風險。記者林敬家／攝影

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