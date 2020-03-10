高市國中教師減少12員額省近千萬 基層反彈

高市國中教師員額109學年度減少12個員額，節省人事支出近千萬元。比照中央設算標準縮減教師員額引基層反彈，教育局回應「回歸中央法規，確保國中教師人事經費永續發展」。

高雄市政府教育局今天召開「高雄市立國民中學教職員工員額設置標準表」會議。針對原來「18班以下學校增置2人」編制，與會人士發言熱烈，建請教育局爭取保留；但教育局也說明「因中央並無此編制規定，爭取恐有困難」。

另外，針對小校超額問題，教育局同意專簽爭取「留置原校方案」，由原先「最多4人」增加至「最多5人」。部分小校教師不願留置原校，教育局同意以「外加控管員額」作規劃（但仍須視最後員額試算結果）。

高雄市教師職業工會會中也表達3點訴求。包括教育局爭取保留「18班以下學校增置2人」編制。除在維護小校師資穩定，也在減輕教師超額之衝擊。尤其今年除了有少子化造成減班超額（預估53班、125人），另有體育班裁撤造成超額（預計14班共42人）；而明年也有同樣問題。

針對不適用「偏鄉教育條例」設算員額小校，教育局應設法另外彌補因修法造成員額損失。同時考量不同區位小校所遭遇不同問題，提供不同師資彌補方案。

高雄市教育局也透過新聞稿就教師員額，以中央法規進行設算提出說明。高雄市自105學年度開始，即面臨全國最嚴重的教師超額問題，唯自108學年度為止，高雄市仍讓教師只要符合專長授課就有機會選擇「留置原校」，此做法為全國最優，也請教師等各團體與教育局一起攜手合作，確保國中教師人事經費永續發展。

高雄市於108學年度提高教師員額編制已增置338名，現行人事經費設算方式高於其他五都，人事經費支出更趨於惡化。配合教育部107年7月6日函頒修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，高雄市國中自108學年度起提高教師編制，包括一般地區學校提高每班至2.2人、18班以下增置2人、每9班增置1人、偏遠地區學校按學生學習節數設算，總計增加338名員額，每年人事費多負擔2億3660萬元。

相較其他五都皆未設算「18班以下2人」經費，因此，高雄市多負擔19人、1330萬元，但在長期財政艱困，且額外經費負擔皆需自行支應，導致人事經費支出將更為惡化。

新聞稿指出，對於過去「18班以下2人規定」，是高雄市尚未實施每班2.2人獨有措施，其他五都從未有此設算方式。未來修法版本受影響學校僅有12校，且員額仍較107學年度設算方式為優，代表市府從未減損對小校應有特別照顧。

高雄市於107學年度前，原「18班以下增置2人」是考量小型學校人力不足，惟高市自108學年度起配合中央法規修訂已提高為「每班2.2人」，已實質增加行政及教學人力。

經教育局逐校檢視，目前受修法影響的學校僅12校；未來的修法版本，總計有6所學校員額仍高於107學年度的設算方式，有6所與107學年度相同，代表市府未減損對該類型學校應有照顧。

新聞稿表示，偏遠小校員額設算是以學生學習節數進行設算，不受這次修法影響。對於教師團體提及「因這次修法而影響教師兼代課比例過高」並非事實。以偏遠學校僅有3班而言，107學年度設算方式僅有8名教師，108學年度提高編制後，已增加為10名教師，偏遠小校完全未受任何影響。