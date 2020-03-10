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小學生追尋台灣味 嗆到淚流滿面

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南大附小學生下田採收紅蔥頭，體驗美食得來不易。記者鄭惠仁／攝影
台南市南大附小學生下田採收紅蔥頭，體驗美食得來不易。記者鄭惠仁／攝影

南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部自主學習計畫，師生9日到七股紅蔥頭田，拔紅蔥、剪蔥尾、切蔥頭，以及炸油蔥酥，了解台南美食不可或缺的紅蔥頭。儘管切蔥時很嗆味，大家「淚流滿面」，但也體驗到有「紅目蔥」之稱的七股紅蔥頭。

紅蔥頭是台南濱海重要農產品，其中又以七股紅蔥頭產量最多，常用來爆香入菜或製成油蔥酥，台南最有名的小吃虱目魚粥、虱目魚丸湯，就是要加那麼一杓油蔥酥才能吃出美味。老師張景傑表示，紅蔥頭有如餐食中的紅寶石，許多小吃如：碗粿、肉丸、肉粽、蚵仔麵線、粄條經常有它的身影，因此帶領學生追尋這一道台灣味。

兩代種植紅蔥頭十餘年的楊志寶說，七股紅蔥頭品質高，香味十足，不論是鮮食料理或油炸成油蔥酥都很合適；當葉尾逐漸黃化時，養分回流至鱗莖，蔥頭就會逐漸膨大，這就是「落頭」，表示已經成熟了。

剪蔥尾每台斤的工資2元，學生林鼎芫說，17人花了兩小時剪24台斤紅蔥頭，平均每人時薪14元，太辛苦了。學生蔡婉禎說，剪紅蔥的專用剪刀，刀刃較寬大，刀柄有塑膠套，而且中間有彈簧，剪起來較省力，手也不痛，是很聰明的設計。

剪完紅蔥尾後，社區媽媽教學生將紅蔥頭切片，嗆味讓大家邊切邊哭，接著在鍋裡放入豬板油，再倒入切好的紅蔥片，油炸20分鐘後成了香噴噴的油蔥酥。學生吳若瀅說，經過拔蔥、剪蔥、切蔥、炸蔥體驗，感受到這道台灣味得之不易！

學生訪問蔥農後，發現蔥綠被丟棄在田間，都覺得好可惜，大家相約腦力激盪，試著幫蔥綠找到新出路，相約日後再訪紅蔥田。蔥農楊志寶表示，師生的熱情令人感動，希望繼北三星蔥之後，南七股蔥也能闖出名號。

台南市南大附小學生下田採收紅蔥頭，體驗美食得來不易。記者鄭惠仁／攝影
台南市南大附小學生下田採收紅蔥頭，體驗美食得來不易。記者鄭惠仁／攝影

小吃 教育部

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