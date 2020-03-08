以創作為自己發聲！ 青少年在草草戲劇節中展自我理念

富邦文教基金會「青少年發聲獎」，盼支持與陪伴青少年以自己熟悉的媒介，透過創作過程過程找到自己的聲音，說出自己想說話，今年的成果展更獲邀在第12屆的草草戲劇節展出，來自全國各地的學員匯集在嘉義縣表演藝術中心內，認真介紹起自己的創作理念。

來自台南高商廣告設計科18歲的朱浥慈，是個喜歡拍照的女孩，她笑說，平時只要看到喜歡的畫面，拿起相機便隨手拍下，從不刻意構圖，喜歡捕捉每一瞬間，成為雙方「不小心」照片，因此作品集以「不小心的」為主題，自然展出生活中的日常。

作品中好幾張照片出現家人閉眼、正在說話的模樣，朱浥慈說，家人偶爾會抱怨，說她把自己拍得不好看，她卻認為這都是因「不小心」才能拍出的畫面，而非對方擺出最完美的姿勢等待被拍攝，「不小心」顯得自然而可愛。

世新大學電視電影學系的蔡霈文，以大學熟悉的生活場域景美溪為主題，她在夜晚時，沿著景美溪拍攝，以攝影作品集呈現自己的看見。

談起參加徵選的原因，她緩緩的說著，因為對攝影始終感到困惑與矛盾，照片中看見的真實未必是真實，別人看了自己的照片覺得好漂亮，她卻認為功勞並非拍下照片自己，而是照片中的對象，因此選擇報名，希望了解到底什麼是創作？

儘管未獲得答案，蔡霈文說，現在看待事物，不會立即產生單一印象或做出評論，她讓自己保持困惑，習慣與事物保有距離，以保持好奇，去了解作品渴望的發聲，也許作品的發聲並非原創者的意圖，但她同樣關心這樣的發聲，將作品的詮釋，也留給觀賞的人。