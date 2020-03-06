聽新聞
test
0:00 / 0:00

中小學深耕計畫 視訊交流

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南報導
教育部中小學深耕計畫啟動會議，昨天以線上視訊取代，會後大家在線上大合照。 記者鄭惠仁／攝影
教育部中小學深耕計畫啟動會議，昨天以線上視訊取代，會後大家在線上大合照。 記者鄭惠仁／攝影

教育部今年度中小學深耕計畫昨天啟動，因應新冠肺炎，首次以視訊舉行，並線上頒獎。在深耕實施學校精緻化競賽中獲得金質獎的台南西門實小的飄浮島課程，還有馬來西亞的師生專程來台灣學習，展現吸引力與影響力。

32校入選 將在各縣市扮演領頭羊 引導跨領域課程開發與實施

教育部資料司自2018年起委託成大台南大學等教授群，推動中小學數位學習深耕計畫，每年選出30所學校參與，為提升推廣成效，選出優質課程轉化為淺顯易懂的多媒體教材，已建立30多個課程模組。

教育部今年度中小學深耕計畫昨天啟動，台南西門國小獲課程推廣競賽金質獎。 記者鄭惠仁／攝影
教育部今年度中小學深耕計畫昨天啟動，台南西門國小獲課程推廣競賽金質獎。 記者鄭惠仁／攝影

大數據保護石虎、打擊惡視力、智慧窗簾對抗酷暑等，都是中小學深耕計畫，激盪出學生的發想，並將科技融入領域課程的生活智慧。2年來已完成60套如科普的課程，在線上供全國師生免費運用，徹底翻轉教學。

台南大同國小更以「南站再見．再見南站」動畫片拿下2019年美國尊爵影展最佳短片。在深耕實施學校精緻化競賽中獲得金質獎的台南西門實小的飄浮島課程，更吸引5國34個團隊參與，還有馬來西亞的師生專程來台灣學習，展現吸引力與影響力。

教育部今年度中小學深耕計畫昨天啟動，並線上動畫頒獎。 記者鄭惠仁／攝影
教育部今年度中小學深耕計畫昨天啟動，並線上動畫頒獎。 記者鄭惠仁／攝影

深耕計畫總主持人、成大創新數位內容研究中心主任楊雅婷表示，今年有32所學校入選，將在各縣市扮演領頭羊的角色，引導、協助更多未受補助的學校，進行主題跨領域課程開發與實施。

馬來西亞 教育部 成大 新冠肺炎 大數據 石虎 台南大學

延伸閱讀

智慧漂浮島、打擊惡視力… 翻轉學習的力量

停課線上教學需求增 電信業者釋3.2萬個吃到飽帳號

因疫情挪用大學甄試外加名額 不影響考試分發名額

教育部首度線上動畫頒獎 中小學深耕計畫展現科技力

相關新聞

竹縣高中跨校選課 選修生成長

新竹縣國立竹北高中、縣立湖口高中、縣立六家高中，為了讓縣立高中生的選修課程更多元化，108學年開始推動跨校選課，方案名為新竹縣「風城竹課匯」，訂每周一下午為「溪北共學日」，提供包括法語、德語、生活中的英文、美味實驗室、阿卡貝拉等8科目，吸引23名學生適性跨校選修。

中小學深耕計畫 視訊交流

教育部今年度中小學深耕計畫昨天啟動，因應新冠肺炎，首次以視訊舉行，並線上頒獎。在深耕實施學校精緻化競賽中獲得金質獎的台南西門實小的飄浮島課程，還有馬來西亞的師生專程來台灣學習，展現吸引力與影響力。

高雄市大砍體育班？教育局：國中小減32班、整併精實化

高雄市中小學體育班在109學年將減32班，引起教師在社群反映，指不到兩個月就要進行體育班招生考試了，此時傳出要砍體育班真...

這所國小畢業前必須划獨木舟環島 下水儀式開眼界

屏東縣琉球鄉早期只要造船廠造新船都會舉辦下水儀式，但隨著造船廠關門，下水儀式已愈來愈罕見，琉球國小最近重現了傳統新船獨木...

林內淵明國中師生製作天然保濕抗菌液 明贈600瓶給鄉親

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，雲林縣林內鄉淵明國中師生今天在芳療師指導下，一同製作600瓶天然保濕抗菌液，並將在明天免費贈...

高中家政課 首度納入理財教育

妥善用錢是一輩子的任務，一○八課綱強調財金素養，首將理財教育納入高中家政課，教學生儲蓄、記帳及網路時代消費風險。家長團體表示，現代家庭生得少、零用錢給得不少，孩子理財觀淡薄；樂見中學教育納入這一塊，助學生趁早學習自主規畫財務。

國小平均每班剩不到23人！50人以下小校10年增1.7倍

教育部表示，近10年受少子化影響，全校人數不到50人的國小校數增1.7倍，108學年有489校；國中不到100人小校10...

解決問題能力從小養成 這校高一生必修專題研究

國立中山大學附屬國光高級中學將「專題研究課程」列為必修，由跨領域教師參與，以學生感興趣的題材進行教學與研究。校長陳修平表...

彰藝美術班畢展 冠軍畫亮相

彰化藝術高中國中部第四屆美術班畢業展—「花樹下」，即日起到3月19日在彰化市立圖書館展出，分別有23名學生的水墨、水彩、素描、版畫、設計、書法等68件作品，其中，最引人注目的是吳承妍的「 歲月」水墨作品，榮獲全國學生美展水墨類第一名。

八德國中美術營 培養下個畢卡索

桃園市八德國中美術班為挖掘愛好藝術的人才、服務社區內熱愛美術的國小生，連續7年舉辦免費的美術營隊，邀請學區內國小高年級學生參加，以培育更多美術相關人才，希望培養出下個畢卡索。

南市西門實小學生 用英語簡報習慣了

台南市西門實驗國小3年來結合成大外語中心，進行學科內容與英文整合教學，提升學生英語能力，也打破學英文一定要上補習班迷思；學生用全英語簡報已成習慣，去年榮獲教育部全國教學卓越金獎，成為雙語教育最佳典範。

會考生活英語／【育樂篇】 逛夜市

★單字 1. market [ˋmɑrkɪt] n. 市場、市集（國中基本1200字） 2. snack [snæk] n. 點心、小吃（國中基本1200字）

熱門新聞

停課線上教學需求增 電信業者釋3.2萬個吃到飽帳號

大三決定不當老師 她應屆考取高普考雙榜

奧運防疫高規格 教育部：選手、教練全坐商務艙參賽

政大增設國防學士班 免學雜費另有每月津貼1.2萬

因疫情挪用大學甄試外加名額 不影響考試分發名額

大陸台校生欲甄選免面試 須舉證無法來台理由

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。