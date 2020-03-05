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林內淵明國中師生製作天然保濕抗菌液 明贈600瓶給鄉親

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
學生們認真調製天然保濕抗菌液。記者李京昇／攝影
學生們認真調製天然保濕抗菌液。記者李京昇／攝影

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，雲林縣林內鄉淵明國中師生今天在芳療師指導下，一同製作600瓶天然保濕抗菌液，並將在明天免費贈給林內鄉鄉親防疫用。

AAF國際芳療師陳淑真指出，茶樹精油乾洗手液製作，是以酒精跟蘆薈純露添加比例，再添加茶樹精油跟甘油，調配的方式是先在燒杯倒入15ml的95%酒精，加入三滴茶樹精油、10滴甘油，充分攪拌約兩分鐘後，再加入純露5ml並再次攪拌，最後倒入噴瓶。

陳淑真說，蘆薈跟甘油保濕，而茶樹精油抑菌，不僅對人體無害也不傷皮膚，更是天然的保濕抗菌液；淵明國中學生們則專注調配抗菌液，許多同學說，能動手幫忙製作天然的消毒液，讓他們感到武漢肺炎很嚴重的時候，為大家盡一分心力。

淵明國中校長丁清峯表示，今日利用這個機會讓學生們自己製作天然抗菌液，且將贈送給鄉親們共同來防疫，讓學生了解體驗正確使用抗菌液及消毒方法。

此次活動由雲林縣議員邱世文服務處促成，邱世文說，今天除讓淵明國中學生體驗天然保濕抗菌液製作的過程，明天早上9點30分，將在林內合作金庫廣場，免費發送600瓶天然保濕抗菌液給鄉親，盼一同抗菌做好防疫工作。

淵明國中學生們在指導下製作600瓶天然保濕抗菌液。記者李京昇／攝影
淵明國中學生們在指導下製作600瓶天然保濕抗菌液。記者李京昇／攝影
淵明國中學生們製作600瓶天然保濕抗菌液。記者李京昇／攝影
淵明國中學生們製作600瓶天然保濕抗菌液。記者李京昇／攝影
AAF國際芳療師陳淑真（中）教導學生如何調製天然保濕抗菌液。記者李京昇／攝影
AAF國際芳療師陳淑真（中）教導學生如何調製天然保濕抗菌液。記者李京昇／攝影

新冠肺炎 酒精 疫情

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