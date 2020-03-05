口罩套延長口罩壽命 富春國小教老師DIY

新冠肺炎疫情延燒，今日起實名制口罩每人可多購買一片，不過仍有不少人因上班無法買、下班又買不到，口罩常因口水、灰塵、化妝品沾汙，不換又不行。台中市豐原區富春國小自造教育及科技中心因此教老師們自製口罩套，延長口罩壽命。

老師們選一塊自己喜歡的布，搭配紙模板折縫，然後用小熨斗燙平，接著用縫紉機車二邊口罩邊線，翻過面後，再用熨斗燙直，口罩套就大功告成。

湯姓老師表示，完成的口罩套要送給太太，因此在使用縫紉機時真的把愛灌注下去，希望太太能體會他的愛心。另外一名黃姓老師使用縫紉機時游刃有餘，一下子就車完布邊，羨煞一旁老師，直呼縫紉機高手。

富春國小校長李秀櫻第一次使用縫紉機，膽顫心驚的在車布邊線，完成後直說「好有趣」。她說，其實縫紉機並不難，只要肯動手做，就可以完成口罩套。