竹縣高中跨校選課 選修生成長

新竹縣國立竹北高中、縣立湖口高中、縣立六家高中，為了讓縣立高中生的選修課程更多元化，108學年開始推動跨校選課，方案名為新竹縣「風城竹課匯」，訂每周一下午為「溪北共學日」，提供包括法語、德語、生活中的英文、美味實驗室、阿卡貝拉等8科目，吸引23名學生適性跨校選修。

在縣府新任教育處長楊郡慈、縣議員邱靖雅及教育部國教署協助下，108學年上學期由竹北高中及湖口高中先試辦，選修科目4科；下學期加入六家高中，選修倍增為8科，跨校選修人數也比上學期成長近3倍，由學校安排交通車接送，昨天是首次溪北共學日，包含楊郡慈及3校校長都出席為學生勉勵。 竹縣國立、縣立高中生跨校選課，課程多元、有趣，選修學生比上學期成長近3倍。 記者張雅婷／攝影

新學期的跨校選修8科為法語、德語、美味實驗室、阿卡貝拉X歌喉讚、生活中的英語、多元化學、餐桌上的對話、文學與社會參與等。其中，美味實驗室由家政老師教導美味食物製備關鍵因素、認識化學和生物在美味食物製備及烹調中的關聯性，第一堂課也讓學生練習以食物為話題，快速拉近關係，竹北高中校長陳瑞榮也將親上一堂咖啡課程，教學生泡咖啡。