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全國首例！竹縣國立縣立高中生跨校選課 多元選修瘋搶

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
竹縣國立、縣立高中生跨校選課，課程多元、有趣，吸引學生積極爭取。記者張雅婷／攝影
竹縣國立、縣立高中生跨校選課，課程多元、有趣，吸引學生積極爭取。記者張雅婷／攝影

108學年新課綱上路已一學期，上學期新竹縣國立竹北高中及縣立湖口高中先試先行跨校選課，開出4門選修科目讓兩校學生互相交流，下學期加入縣立六家高中，合作學校從2校擴增為3校，選修科目也加倍由4科成長為8科，校方表示，每周一下午為2節課為「溪北共學日」，提供包括法語、德語、生活中的英文、美味實驗室、阿卡貝拉等8科目，吸引23名學生適性跨校選修。

竹北高中表示，為了讓縣立高中生的選修課程更多元化已醞釀2年，在縣府新任教育處長楊郡慈、縣議員邱靖雅及教育部國教署的協助下順利上線，108學年上學期由竹北高中及湖口高中先試辦，選修科目4科；下學期加入六家高中，選修倍增為8科，跨校選修人數也比上學期成長近3倍，由學校安排交通車接送，今天下午是首次溪北共學日，包含楊郡慈為及3校校長都出席為學生勉勵。

新學期的跨校選修八8科為法語、德語、美味實驗室、阿卡貝拉X歌喉讚、生活中的英語、多元化學、餐桌上的對話、文學與社會參與等，其中，阿卡貝拉X歌喉讚由兩位音樂老師協同教學，不用現有樂器，而是利用生活的器皿工具做樂器。

湖口高中學生徐安麒對語言相當有興趣，她說，上學期選修法語、下學期選修德語，讓她發現外語的魅力；六家高中學生周宥樺表示，自己愛吃所以這學期選修美味實驗室，希望能增進廚藝。美味實驗室由家政老師教導美味食物製備關鍵因素、認識化學和生物在美味食物製備及烹調中的關聯性，第一堂課也讓學生練習以食物為話題，快速拉近關係，竹北高中校長陳瑞榮也將親上一堂咖啡課程，教學生泡咖啡。

竹縣國立、縣立高中生跨校選課，課程多元、有趣，吸引學生積極爭取。記者張雅婷／攝影
竹縣國立、縣立高中生跨校選課，課程多元、有趣，吸引學生積極爭取。記者張雅婷／攝影
竹縣國立、縣立高中生跨校選課，課程多元、有趣，吸引學生積極爭取。記者張雅婷／攝影
竹縣國立、縣立高中生跨校選課，課程多元、有趣，吸引學生積極爭取。記者張雅婷／攝影

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