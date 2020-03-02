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逢甲大學防疫三步曲 健康師生用Pass卡才能進校園

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
逢甲大學有專人把關量體溫，沒發燒才發「健康pass卡」才可進校園。圖/逢甲大學提供
逢甲大學有專人把關量體溫，沒發燒才發「健康pass卡」才可進校園。圖/逢甲大學提供

史上最長寒假，各大學終於迎來開學日。逢甲大學位處台中鬧區，往來人潮眾多，學校強化防疫實施校園管制，除教職員工生及受邀訪客外，其他暫停進入校園。

校方規定防疫三步曲，一師生每天都需上 MyFCU填報學校自行開設的「自主健康管理系統」早晚量體溫，二填報系統內，當日没有咳嗽或發燒症狀，三就可取得當日的健康Pass，一周7天每天不同顏色的入校憑證。

校內師生頻繁使用的公共空間，如圖書館與人言教育創新中心，在入口處裝設紅外線熱像儀，雙重檢測防護，讓師生更安心。

逢甲大學封閉部分校園的進出口，只保留大門、東門、北門與文創門， 上午七點半到晚上七點半派專人在出入口處把關，進入校園採分流制，已取得每日健康Pass的師生，可以快速通過，但仍會隨機抽檢量測體溫；無健康Pass的師生，逐一以額溫槍量測體溫，溫度未超過37.5度，取得健康Pass後才可放行。

受邀的訪客或洽公人士，亦需透過QR Code，登入自主健康管理系統，填寫健康狀況以取得入校憑證。

逢甲校門防疫管制措施3月2日起試行一周，逢甲大學也透過社群網頁及校內的資訊看板，對校內師生強力宣導，3月9日開始嚴格執行。如有發燒或呼吸道症狀，一律禁止進入校園，儘快就醫並誠實告知旅遊史及接觸史。

逢甲大學呼籲師生們做好自主健康管理，喊出口號「我填報，你放心」的口號，校園安全人人有責。

逢甲大學「安心就學措施」最重要的配套方案就是利用Teams作為教學平台，採用實時線上 (real time online)教學，預計實施的課程近1000門，讓無法回來開學的學生也能跟本地生同步學習。

為了掌握未來疫情的發展對學生造成的影響，逢甲大學GIS中心推出「逢甲學生儀表板」，包括未能返校學生的原居地、返校境外生檢疫狀況、境外生修課狀況，充分掌握受疫情影響學生的各項動態，修課、選課皆由系所專人輔導，維護每位逢甲學生的受教權益。

逢甲大學開學日起實施校園管制，除師生與受邀訪客，其他暫禁入校。圖/逢甲大學提供
逢甲大學開學日起實施校園管制，除師生與受邀訪客，其他暫禁入校。圖/逢甲大學提供
逢甲大學防疫緊急應變小組的副指揮官丶副校長張錦煌，檢視學生是否填報健康管理表。圖/逢甲大學提供
逢甲大學防疫緊急應變小組的副指揮官丶副校長張錦煌，檢視學生是否填報健康管理表。圖/逢甲大學提供

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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