魏海敏剖心事、爵士樂配套餐 青田藝集滿足心與口

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聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
作家楊照開設的藝文結合美食的複合式餐廳「青田藝集」。圖／青田藝集提供
作家楊照開設的藝文結合美食的複合式餐廳「青田藝集」。圖／青田藝集提供

新冠肺炎疫情延燒，大型活動紛紛延期，別忘仍可去藝文場所，用藝文增加正能量。由作家楊照開設的藝文結合美食的複合式餐廳「青田藝集」及「藝集生活」，是不錯的選擇，讓你欣賞藝文同時，也可吃美食、與友同享，一舉多得。

台灣曾有不少號稱結合美食的藝文餐廳，但餐點和藝文活動常難以同時等量齊觀。自稱也很愛吃的楊照說，他深感追求美好的藝術時，怎能沒有同等品味的餐點搭配，去年底請主廚Wilson團隊苦心鑽研青田藝集新菜色，以季節性台灣食材入手，變出具「東方靈魂」的義法料理，讓台灣馬告、刺蔥、紅心芭樂、野薑花等在舌尖齒間綻放新光彩，其他搭配藝文活動的餐點也都各有特色。

像3月7日下午由京劇名伶魏海敏率先開講「走進魏海敏的戲劇人生」，暢談她如何開啟京劇人生，優游於楊貴妃、穆桂英、虞姬等古典經典與曹七巧、樓蘭女等當代角色，並剖析台下自我的蒼涼心事，現場搭配午茶特餐。當晚台法爵士小號及鋼琴手Baron & Chou，合作各源自自身文化背景、交織爵士樂及古典音樂的爵士二重奏，則搭配更精緻的晚餐套餐。

3月14日邀請《毋甘願的電影史》作者蘇致亨與國家電影中心執行長王君琦，談始於1950年代中期的台語片，為何在1970年代迅速衰敗且難以復甦，淪為粗製濫造的代名詞，現場搭配飲品；3月25日邀美食家楊馥如談「義大利頂級食材探秘」，聽眾在一聞「乳酪之王」帕馬乾酪之謎時，還能一賞乳酪相關美食，從前菜、兩主菜到甜點一應俱全。

3月29日則由紀錄片《男人與他的海》兩位主角作家廖鴻基、水下鯨豚攝影師金磊出場，分享自己追隨海洋與向岸上家人學習說愛的點滴，現場也有海味美食。

在北市南京東路的藝集生活，則為上班族策畫「帶狀課程」，今年講師包括建築學者謝宗哲、資深影評人黃建業、台灣師範大學音樂系陳漢金等人，分別開設日本自然系建築、黑澤明電影、宏觀貝多芬系列講座。劇作家簡莉穎也開設劇本創作工作坊。相關訊息可洽青田藝集臉書。

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