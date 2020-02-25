開學首日 雲林193所學校同步掛上「禮義廉恥」匾額
開學首日，雲林縣全縣193所國中小學今天同步掛上「禮義廉恥」匾額，縣長張麗善今天參加雲林縣歷史最悠久、創校122年的鎮西國小禮義廉恥揭牌活動，她強調重拾「禮義廉恥｣精神與提振校園倫理道德精神的重要性，期望每個孩子都是「有禮貌、守規矩，樂好學，好品德」的學童。
張麗善今年元旦宣布「禮義廉恥」重回校園，土山貿易公司社長林芳如贊助禮儀廉恥牌匾重返校園活動，力挺雲林縣中小學品德教育的推動工作，書法大師陳岳山題字落款及捐贈，選在今天開學日在雲林縣歷史最悠久的鎮西國小與全縣193所中小學同步掛回「禮義廉恥｣匾額。
張麗善表示，禮義廉恥是未來施政主軸，也是新價值，希望把禮義廉恥深耕校園，當作共同的新校訓，希望孩子實踐禮是規規矩矩的態度、義是正正當當的行為，廉是清清白白的辨別、恥是切切實實的覺悟的核心價值。
張麗善也宣導新冠肺炎疫情防治的重要性，並表示掛上匾額不僅是宣示，更重要的是要確實落實於每個人的日常生活中，就如同大家關心的新冠肺炎疫情全球蔓延議題，訊息不清容易讓人不安，了解不明就會造成惶恐，希望大家一起配合政府及學校做好防疫工作
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