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製作愛玉有衛生疑慮 學生發明隨行杯獲發明展銀牌

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
慈科大學生與花蓮三民國中學生共同研發愛玉隨行製作杯，在國際發明展中拿下銀牌佳績。圖／中華創新發明學會提供
慈科大學生與花蓮三民國中學生共同研發愛玉隨行製作杯，在國際發明展中拿下銀牌佳績。圖／中華創新發明學會提供

花蓮慈濟科技大學和三民國中合組團隊，參加馬來西亞MTE國際發明展，利用3D列印技術，研發愛玉隨行製作杯等3項作品，榮獲1銀2銅及特別獎成績。發明研究團隊學生說，愛玉製作過程需用手搓揉，有衛生安全疑慮，因此研發自動製作杯，使用起來更方便。

慈濟科技大學副教授羅淑芬長期帶領大學生利用假日，前往偏鄉部落進行部落假日教室與關懷陪伴，發現學生天生是探究的高手，擅於觀察及想像能力，卻未能得到開發。因此結合科技部計畫，讓大學生與小學生，一起發現生活上的不便利，利用3D列印、影片剪輯等能力，共同研發愛玉隨行製作杯、多功能化妝盒、好神水果採收器等三項作品，參與第十九屆馬來西亞MTE國際發明展比賽。

其中榮獲銀牌的學生高旖旎表示，愛玉是台灣特有的藤本果實，可降低膽固醇、預防慢性病，也是消暑減重食品。不過傳統愛玉製作過程是以雙手搓洗產生果膠，容易因為雙手不乾淨而有衛生疑慮，且過程繁瑣耗時。因此研發具攜帶方便性、製作簡易性、飲食安全性的3大優點「愛玉隨行製作杯」，只要按壓啟動攪拌按鈕，將愛玉籽攪拌釋放果膠，擠壓過濾膜後靜置10分鐘，旋轉吸管即可享用。

三民國中校長鄭健民指出，這次參與國際發明展的學生，許多都是初次出國參與國際發明展競賽，參與學生以英文向評審及貴賓展示作品，不僅提升偏鄉學子語文能力與自信，也增加創新研發的量能與世界接軌機會。

花蓮慈濟科技大學和三民國中合組團隊，參加馬來西亞MTE國際發明展，利用3D列印技術，研發愛玉隨行製作杯等3項作品，榮獲1銀2銅及特別獎成績。圖／花蓮縣政府提供
花蓮慈濟科技大學和三民國中合組團隊，參加馬來西亞MTE國際發明展，利用3D列印技術，研發愛玉隨行製作杯等3項作品，榮獲1銀2銅及特別獎成績。圖／花蓮縣政府提供

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